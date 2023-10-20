Проезд на общественном транспорте в Уфе стоит 56 рублей

Как заявил гендиректор ГУП «Башавтотранс» Надир Самиев, себестоимость проезда в общественном транспорте от госперевозчика составляет 37 рублей. В свою очередь, частный перевозчик — индивидуальный предприниматель Фанис Батыров сообщил, что себестоимость одной поездки на автобусах частных перевозчиков составляет 56 рублей, а также раскрыл из чего складывается стоимость проезда.