Проезд на общественном транспорте в Уфе стоит 56 рублей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как заявил гендиректор ГУП «Башавтотранс» Надир Самиев, себестоимость проезда в общественном транспорте от госперевозчика составляет 37 рублей. В свою очередь, частный перевозчик — индивидуальный предприниматель Фанис Батыров сообщил, что себестоимость одной поездки на автобусах частных перевозчиков составляет 56 рублей, а также раскрыл из чего складывается стоимость проезда.
«Себестоимость (поездки) по городу по нашим расчетам — 56 рублей, а мы возим за 35 рублей, при этом еще дорожает дизельное топливо», — заявил Батыров, добавив, что высокий курс доллара и юаня отражается на стоимости запчастей.
Комментируя себестоимость поездок на автобусах «Башавтотранса», Батыров отметил, что частные перевозчики не получают субсидий и транспортные средства приобретают за свой счёт.