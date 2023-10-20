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Гендиректор «Башавтотранс» раскрыл реальную себестоимость проезда на автобусах

Проезд на общественном транспорте в Уфе стоит 56 рублей

20 октября 2023, 10:06
Фото: 1MI

Гендиректор «Башавтотранс» раскрыл реальную себестоимость проезда на автобусах

В рамках дискуссии, организованной «Ъ-Уфа», представитель государственного перевозчика и частного назвали реальную себестоимость проезда на общественном транспорте в Уфе

Как заявил гендиректор ГУП «Башавтотранс» Надир Самиев, себестоимость проезда в общественном транспорте от госперевозчика составляет 37 рублей. В свою очередь, частный перевозчик — индивидуальный предприниматель Фанис Батыров сообщил, что себестоимость одной поездки на автобусах частных перевозчиков составляет 56 рублей, а также раскрыл из чего складывается стоимость проезда.

«Себестоимость (поездки) по городу по нашим расчетам — 56 рублей, а мы возим за 35 рублей, при этом еще дорожает дизельное топливо», — заявил Батыров, добавив, что высокий курс доллара и юаня отражается на стоимости запчастей.

Комментируя себестоимость поездок на автобусах «Башавтотранса», Батыров отметил, что частные перевозчики не получают субсидий и транспортные средства приобретают за свой счёт.

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#Общество#Башкирия#Дороги#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Башавтотранс#Автобусы#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
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