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Предпринимателя из Башкирии обвинили в контрабанде лесоматериалов на 11 млн

Предпринимателя из Башкирии обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов

20 октября 2023, 10:29
Фото: 1MI

Предпринимателя из Башкирии обвинили в контрабанде лесоматериалов на 11 млн

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 11 млн рублей.

По версии следствия, между индивидуальным предпринимателем и рядом иностранных организаций заключено девять договоров поставки пиломатериала обрезного хвойных пород. Предприниматель, исполняя договорённости, в период с 2019 по 2021 годы вносил заведомо ложные сведения о заготовителе древесины в таможенные декларации.

В результате он незаконно переместил через таможенную границу лесоматериалы объемом более 1,8 тыс. кубических метров. Общая стоимость стратегически важных ресурсов составила почти 11,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.суд

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