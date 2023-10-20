Предпринимателя из Башкирии обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По версии следствия, между индивидуальным предпринимателем и рядом иностранных организаций заключено девять договоров поставки пиломатериала обрезного хвойных пород. Предприниматель, исполняя договорённости, в период с 2019 по 2021 годы вносил заведомо ложные сведения о заготовителе древесины в таможенные декларации.
В результате он незаконно переместил через таможенную границу лесоматериалы объемом более 1,8 тыс. кубических метров. Общая стоимость стратегически важных ресурсов составила почти 11,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.суд