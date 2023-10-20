Предпринимателя из Башкирии обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов

По версии следствия, между индивидуальным предпринимателем и рядом иностранных организаций заключено девять договоров поставки пиломатериала обрезного хвойных пород. Предприниматель, исполняя договорённости, в период с 2019 по 2021 годы вносил заведомо ложные сведения о заготовителе древесины в таможенные декларации.