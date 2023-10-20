Падение беспилотников, восстановленный крест и судьба Евразийской библиотеки в Уфе

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе 12-летняя школьнице потребовалась госпитализация после того, как та выпила несколько шотов алкоголя на вечеринке для подростков KULTURA PARTY. По словам организаторов, девочка якобы случайно оказалась в баре вместе с толпой подростков, при этом она оплатила входной билет и предъявила подтверждение оплаты. При этом подчеркивается, что алкоголь на вечеринке не продавался вообще — в баре была лишь газировка. Сегодня же стало известно о проведении доследственной проверки. По информации пресс-службы СК по РБ, проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья».