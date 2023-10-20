Падение беспилотников, восстановленный крест и судьба Евразийской библиотеки в Уфе

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе 12-летняя школьнице потребовалась госпитализация после того, как та выпила несколько шотов алкоголя на вечеринке для подростков KULTURA PARTY. По словам организаторов, девочка якобы случайно оказалась в баре вместе с толпой подростков, при этом она оплатила входной билет и предъявила подтверждение оплаты. При этом подчеркивается, что алкоголь на вечеринке не продавался вообще — в баре была лишь газировка. Сегодня же стало известно о проведении доследственной проверки. По информации пресс-службы СК по РБ, проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья».
В Башкирии обновят проездные на общественном транспорте. По данным тг-канала «Подслушано в Башкирии», срок их действия составит 30, 60 и 90 дней — с фиксированным количеством поездок и безлимитом. Пассажиры, таким образом, смогут сэкономить на поездках в среднем от 100 до 700 рублей. При этом подчеркивается, что нововведение затронет только автобусы ГУП «Башавтотранс».
В Караидельском районе республики восстановили крест, ранее разрушенный неизвестными ранее на этой неделе. Напомним, ранее неизвестные разрушили пятиметровый деревянный крест, установленный на одной из скал «12 апостолов». Как сообщил глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин, побывавшая на месте выездная комиссия данный факт подтвердила — крест был спилен и лежал около ограждения. В настоящее время крест был восстановлен, а в муниципалитете начали узаконивание данного религиозного символа.
Глава УФСБ по Башкирии Юрий Серышев, занявший свою должность в мае 2018 года, уходит в отставку. Предположительно, Серышев выходит на пенсию. Указ о его освобождении от должности подписал гпрезидент Владимир Путин.
Одним из «подарков» Уфе на 450-летие была Евразийская библиотека. О планах по строительству библиотеки глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в 2021 году в рамках межрегионального форума «Писатель XXI века». Вскоре в сети появились рендеры масштабного проекта — внешний облик здания был вдохновлен экстерьером юрт башкирских кочевников. Проект подвергся жесткой критике со стороны архитекторов и вскоре был заморожен. Mkset решил выяснить, какова дальнейшая судьба Евразийской библиотеки и стоит ли жителям республики ожидать её открытия в 2024 году.
Ряд домов снесут в Кировском районе Уфы. Как следует из решения Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, изъятие земельных участков связано со строительством «Южных ворот». Всего под снос отправятся 20 зданий. Ознакомиться с их списком можно здесь.
Мэр Учалов Ильмир Газизов покинул свой пост. Как сам сити-менеджер сообщил в соцсетях, решение о сложении полномочий он принял по собственному желанию. Помимо этого, Газизов подчеркнул, что «за период работы реализовано много проектов в различных направлениях деятельности города».
В Уфе продали спортивный комплекс «ТАН», в результате 1 ноября он закроется. Так, на двери спортивного комплекса очевидцы увидели сообщение о скором закрытии комплекса, а в приемной уже пояснили, что решение принято на основании его продажи. Об этом сообщает телеканал UTV. Дальнейшая судьба «ТАНа» пока неизвестна. В то же время в мэрии Уфы заявили, что уведомление о сносе здания к ним не поступало.
Отец-одиночка в Башкирии выиграл дело о взыскании алиментов с матери своих детей, которая задолжала им более 430 тысяч рублей. Женщина скрылась, но была найдена и доставлена в отделение исполнительных органов. Гражданка предупреждена об ответственности за уклонение от алиментов. Она согласилась выплатить задолженность и восстановить общение со своими сыновьями. Повторное уклонение может привести к уголовному делу.
Жители Башкирии жалуются на отсутствие отопления. Госжилстройнадзор Башкирии прокомментировал данную ситуацию и сообщил, что уже получил около 500 звонков и почти 200 писем от жителей с жалобами на отсутствие или слабую подачу отопления. Причины — недостаточная проходимость системы воздуха, неисправность отопительной системы и снижение давления из-за большого количества подключенных домов. Также, причиной стало то, что бригады рабочих имеют трудности с доступом к верхним этажам для воздухообмена.
В Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам сотрудников в размере 1,8 миллиона рублей. Известно, что иск подали бывшие работники, а именно 23 водителя. По информации «КоммерсантЪ-Башкортостан», иск был удовлетворен частично, а задолженность по заработным платам копилась с сентября 2022 по март 2023 года. Напомним, что началась история с записанного в марте 2023 года видеообращения, в котором бывшие работники рассказали, что не получали оплату за свой труд уже полгода. Тогда же случаем заинтересовалась прокуратура Башкирии, а спустя несколько дней стало известно о возбуждении уголовного дела.
Неподалеку от парк «Первомайский» в Уфе упал беспилотник. На фотографиях из социальных сетей, действительно, видно лежащий на проезжей части аппарат с парашютом. Позже стало известно, что запуск БПЛА был запланирован по заказу одной из республиканских компаний, которая занимается пассажироперевозками. Цель запуска пока неизвестна.
Депутаты регионального Госсобрания рассмотрят законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Закон в настоящее время обязывает органы государственной власти принимать меры по защите ребенка от информации, которая не только пропагандирует, но и демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также содержит информацию, пропагандирующую педофилию и способную вызвать у детей желание сменить пол.
Главой Советского района Уфы назначен Айдар Базгудинов. Ранее Базгудинов руководил Демским районом, жители которого неоднократно жаловались на большую лужу по улице Мусоргского. Размеры лужи были столь внушительны, что в какой-то момент там поселился бобёр. А ушедший в отставку глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин возглавил городское «Управление жилищного хозяйства».
В Уфе снова загорелся торговый центр «Меркурий», известный также как «Колхозный рынок». Год назад пожар привёл к убыткам десятков предпринимателей, а для тушения пришлось использовать вертолёт.
Неизвестные пытались нанести ущерб энергосистеме Башкирии. Диверсанты разрезали колючую проволоку, чтобы попасть на подстанцию «Башкирэнерго» и подожгли два шкафа управления обдувом оборудования. Проблем в снабжении населения электричеством удалось избежать, однако диверсантов пока не поймали. Возбуждено уголовное дело.
Не диверсия, а неизвестное животное стало причиной схода с рельс двух вагонов грузового поезда. Место ЧП — перегон Улу-Теляк — Аша в Иглинском районе. Вагоны были пусты, но для ликвидации последствий потребовались усилия 21 крепких работяг и 7 единиц техники.
Коммунальщикам хватает забот. В мэрии признают — катастрофически не хватает рабочих, дефицит — 30%. Есть потребность в трактористах и водителях. Мавлиев призывает повышать зарплаты, чтобы город снова не оказался там, где привык — в снежном пленом. На 25 тысяч почему-то уфимцы не рвутся устраиваться в коммунальные организации.
Центробанк ввел в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с обновленным дизайном, они имеют усиленный защитный комплекс. Также на банкноты помещен QR-код, по которому можно перейти на страницу Банка России, где размещена информации об оформлении банкноты и признаках ее подлинности. Примечательно, что на одной из купюр изображена известная достопримечательность Уфы — Музей археологии и этнографии. Позднее, однако, Банк России заявил, что дизайн банкнот еще предстоит доработать.
В Башкирии 10-летний школьник попал в больницу после того, как сверстник якобы выстрелил в него из пневматического пистолета. Предположительно, ребята украли пистолет у взрослых, собираясь пострелять по мишеням, однако по случайности один из них выстрелил в мальчика. По данным тг-канала Mash Batash, пуля задела его мозг.
Фигуристка София Качушкина едва не отрезало палец лезвием конька во время исполнения произвольного танца на этапе Гран-при России в Уфе. Инцидент произошел во время исполнения дорожки шагов — спортсмены двигались близко друг к другу и София упала. В результате рука девушки оказалась под коньками партнера.
На прошлой неделе в социальных сетях разразился скандал между блогершей Миляушой Шайхлисламовой («Башкирская домохозяйка») и журналисткой Ритой Уметбаевой. Последняя в соцсетях поделилась своим мнением о контенте Шайхлисламовой. В частности, журналистка выразила негодование, что Миляуша в своих роликах «кладет грудь в чашку и соревнуется с соседом, у кого больше». После этого блогерше стали поступать гневные сообщения и звонки с угрозами. Позднее она записала эмоциональное видеобращение к фанатам, заявив, что возьмет перерыв от соцсетей. Сегодня ситуацию с уходом Шайхлисламовой с медиаплощадок прокомментировал её продюсер, а Mkset решил выяснить, что о конфликте думают пользователи соцсетей.