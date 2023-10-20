Один мост, избавивший город от пробок

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Узнаем какие проблемы решил Бакунинский мост в нашем транспортном эксперименте и выясним, какие еще дорожные объекты скоро появятся в Пензе в проекте «Дорожная карта».
«Что нам стоит мост построить?» Обывательское мышление почему-то устроено именно так. Стоя в душной пробке, маясь в общественном транспорте, мы легко готовы ругать причастных к строительству и ремонту дорожных объектов, и совершенно не задумываемся, каких ресурсов требует даже небольшой подобный проект. Сколько различных задач, от непосредственно работ и их подготовки, до перераспределения транспортных потоков, приходится решать. Давайте, хотя бы грубо, представим это себе на примере Бакунинского моста в городе Пенза.
Реконструкция этого объекта проводилась в 2019–2021 годах по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Построенный в 1963 году мост прежде ни разу не реконструировался в полной мере. Сработал накопительный эффект разрушительных процессов. Сооружение было признано аварийным. Его износ составил 70%.
В апреле 2018 года движение по мосту уже пришлось ограничить: запретили движение грузовиков, скоростной режим установили в 40 км/ч. А дальше эффект домино и множество пробок на обоих берегах. Полумиллионный город, разделенный рекой Сурой, и прежде испытывал проблемы с дорожными заторами. Особенно критичным ограничение движения по Бакунинскому мосту было для жителей района фабрики «Маяк», ГПЗ-24, микрорайона Ахуны. Порой некоторые участки пути было проще преодолеть на своих двоих, и тут на Бакунинском мосту пешеходов ждали сквозные дыры на тротуарах, которые хоть как-то пытались закрыть мешками с песком.
Горожане все чаще стали именовать мост «Горбатым». И вряд ли дело здесь только в его специфической форме. Сюрпризом для многих стали примерные прикидки бюджета реконструкции. Сумма приближалась к миллиарду. Казалось бы, объект не настолько большой, каких-то 135 метров, да и сделан вовсе не из золота. Однако такие затраты вполне оправданы, ведь сооружение в конечном счете практически полностью разобрали и перестроили. Кроме того, для его ремонта было необходимо разбираться еще и с проходящими поблизости коммуникациями. Впрочем, копья ломаются до сих пор.
Реконструкцию Бакунинского моста и приводящих к нему улиц Урицкого и Злобина начали 19 сентября 2019 года. Кроме непосредственно моста и дорожного покрытия, в список работ вошли устройство ливневой канализации, архитектурная подсветка моста и набережной, освещение проезжей части и подходов, переустройство наружных сетей газоснабжения и других коммуникаций. Обновленная бетонная переправа имеет три полосы движения с возможностью увеличения их до четырех. Обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Все работы были закончены за два года — 9 сентября 2021 года Бакунинский мост был открыт для движения.
В настоящий момент полную загрузку Бакунинского моста ограничивают две проблемы. Они, как Сцилла и Харибда расположились по разные стороны реки. Одна из них — это «бутылочное горлышко» проезда под ж/д путями между улицами Ерик и Горбатовым переулком. Вероятно, расширение этого проезда окажется не менее затратным, чем сам Бакунинский мост, ведь на время работ придется приостанавливать железнодорожное движение. По официальным заявлениям все технические условия от железнодорожников и ответственных служб уже получены, ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации. Имя другой проблемы — Центральный рынок, который неведомо как еще в 70-е рассек надвое улицу Бакунина, и до сих пор провоцирует пробки в центре города. Эти проблемы неоднозначны и требуют умелых решений. Разговоры о них не утихают как в кабинетах чиновников и прессе, так и среди горожан. Разумно полагать, что и с ним разберутся. Но не верьте на слово, найдите и проверьте следующие цифры.
На 2023 в Пензенской области по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» было запланировано уложить 1 192 492,55 м² дорожного покрытия. К сентябрю этого года уже было выполнено 1 276 492,55 м². Давно ли вы видели, чтобы годовые планы были перевыполнены к началу осени?
Другой свежий пример: на три года раньше срока завершился последний этап реконструкции магистрали от улицы 40 лет Октября до Центральной. Эта дорога призвана вывести транзитный поток из города и соединяет аэропорт с федеральной трассой Тамбов — Пенза. Объект включает в себя путепровод над ж/д путями и мост через Ардым. В городе по нацпроекту активно внедряется Интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая будет автоматизировать управление дорожным движением.
Такие системы не так давно появились в столице и сейчас реализуются в регионах. Процесс этот сложный и трудоемкий. Дело в том, что ИТС невозможно сделать под копирку, и для каждого города она уникальна. Иными словами, каждый день в Пензе, как и в других городах страны, ведутся сложные дорогостоящие работы по обеспечению нашего комфорта и безопасности на дорогах. Детали этих процессов не знакомы нам с вами, и остаются в ведении профессионалов, хоть информацию эту никто не скрывает.
И, находясь в душной пробке, не стоит просто ругаться и придумывать виноватых. Гораздо лучше сделать пару поисковых запросов в телефоне и выяснить, что делается в городе для решения вашей проблемы уже сейчас.