«Неправильно и незаконно»: по сносу креста в Башкирии высказался националист Габбасов

В качестве примера активист приводит чувашскую деревню неподалеку от его родного села, на въезде в которую якобы стоит языческий столб, а в самой деревне — православная часовня. При этом, по мнению Габбасова, здесь нет поводов для конфликта — «потому что эти культовые сооружения стоят в границах их села».