«Неправильно и незаконно»: по сносу креста в Башкирии высказался националист Габбасов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Ранее на этой неделе неизвестные снесли и разрушили крест, установленный на скале близ Павловского водохранилища в Караидельском районе Уфы. О данной ситуации высказался известный активист и основатель признанного экстремистским движения «Башкорт»* Руслан Габбасов.
Габбасов, обозначая свою позицию, заявляет, что выступает против разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, однако, по его мнению, установка тех или иных религиозных символов в общественных местах может способствовать разжиганию конфликтов между представителями разных национальностей и вероисповедания.
— Я против разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, но считаю, что кто устанавливает подобные кресты сами не понимают, а возможно наоборот понимают, что эти действия как раз и направлены на разжигание межконфессиональной и межнациональной розни, — заявляет Габбасов.
В качестве примера активист приводит чувашскую деревню неподалеку от его родного села, на въезде в которую якобы стоит языческий столб, а в самой деревне — православная часовня. При этом, по мнению Габбасова, здесь нет поводов для конфликта — «потому что эти культовые сооружения стоят в границах их села».
— Если жители какого-то села считает себя очень религиозными, то пусть хоть возле каждого своего дома по большому кресту поставят, никто им ничего не скажет. Но ставить кресты в местах отдыха, вдоль дорог, на родниках, на минеральных источниках, на скалах и вершинах гор это неправильно и незаконно! — пишет Габбасов.
Отметим, что к настоящему времени крест на Павловском водохранилище уже восстановили. Как подчеркнул глава Караидельского района Айдар Шайдуллин, большинство граждан, принимавших участие в работах по восстановлению креста, исповедуют Ислам.
* 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.