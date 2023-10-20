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Активист Руслан Габбасов высказался о снесённом кресте в Башкирии

«Неправильно и незаконно»: по сносу креста в Башкирии высказался националист Габбасов

20 октября 2023, 10:15
Фото: Айдар Шайдуллин// VK.com

Активист Руслан Габбасов высказался о снесённом кресте в Башкирии

Руслан Габбасов высказался о ситуации в Караидельском районе, где ранее неизвестные снесли крест, который православные верующие установили здесь ещё 13 июля 2011 года — в день православного праздника Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов.

Ранее на этой неделе неизвестные снесли и разрушили крест, установленный на скале близ Павловского водохранилища в Караидельском районе Уфы. О данной ситуации высказался известный активист и основатель признанного экстремистским движения «Башкорт»* Руслан Габбасов.

Габбасов, обозначая свою позицию, заявляет, что выступает против разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, однако, по его мнению, установка тех или иных религиозных символов в общественных местах может способствовать разжиганию конфликтов между представителями разных национальностей и вероисповедания.

— Я против разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, но считаю, что кто устанавливает подобные кресты сами не понимают, а возможно наоборот понимают, что эти действия как раз и направлены на разжигание межконфессиональной и межнациональной розни, — заявляет Габбасов.

В качестве примера активист приводит чувашскую деревню неподалеку от его родного села, на въезде в которую якобы стоит языческий столб, а в самой деревне — православная часовня. При этом, по мнению Габбасова, здесь нет поводов для конфликта — «потому что эти культовые сооружения стоят в границах их села».

— Если жители какого-то села считает себя очень религиозными, то пусть хоть возле каждого своего дома по большому кресту поставят, никто им ничего не скажет. Но ставить кресты в местах отдыха, вдоль дорог, на родниках, на минеральных источниках, на скалах и вершинах гор это неправильно и незаконно! — пишет Габбасов.

Отметим, что к настоящему времени крест на Павловском водохранилище уже восстановили. Как подчеркнул глава Караидельского района Айдар Шайдуллин, большинство граждан, принимавших участие в работах по восстановлению креста, исповедуют Ислам.

* 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

#Общество#Памятник#Религия#Новости Башкирии#Памятники#Православие#Азамат Нухов#Православный крест
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