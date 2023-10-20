mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Глава администрации Учалов покинул свою должность

Мэр Учалов Ильмир Газизов ушел со своего поста

20 октября 2023, 14:55
Фото: Ильмир Газизов// VK.com

Глава администрации Учалов покинул свою должность

Решение об уходе сити-менеджер прокомментировал на своей странице в соцсетях.

Мэр Учалов Ильмир Газизов покинул свой пост. Как сам сити-менеджер сообщил в соцсетях, решение о сложении полномочий он принял по собственному желанию.

Помимо этого, Газизов подчеркнул, что «за период работы реализовано много проектов в различных направлениях деятельности города».

— Благодарю депутатский корпус городского поселения, всех руководителей и жителей города за доверие! Благодарю главу Гилязитдинова Руслана Галияновича и всех сотрудников администрации муниципального района за совместную работу, — написал бывший мэр на своей странице VK.
#Политика#Общество#Отставки и назначения#Мэр#Администрация#Азамат Нухов#Новые назначения#Учалы
Подпишитесь
Доследственная проверка организована после отравления школьницы алкоголем в Уфе
Сегодня, 08:24
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Вчера, 07:05
Гигантский и редкий гриб был найден в Башкирии
Сегодня, 07:55
В Башкирии появятся новые проездные для поездок на автобусе
Сегодня, 07:37
Синоптики прогнозируют снег в Башкирии в эти выходные
Сегодня, 05:47
В Уфе продается двухметровая статуя «Чужой» за полмиллиона рублей
Сегодня, 03:38