Мэр Учалов Ильмир Газизов ушел со своего поста

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Мэр Учалов Ильмир Газизов покинул свой пост. Как сам сити-менеджер сообщил в соцсетях, решение о сложении полномочий он принял по собственному желанию.
Помимо этого, Газизов подчеркнул, что «за период работы реализовано много проектов в различных направлениях деятельности города».
— Благодарю депутатский корпус городского поселения, всех руководителей и жителей города за доверие! Благодарю главу Гилязитдинова Руслана Галияновича и всех сотрудников администрации муниципального района за совместную работу, — написал бывший мэр на своей странице VK.