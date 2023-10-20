Как объятия и их отсутствие влияют на успешность человека

Однако любой вид стресса отражается на физическом уровне. Он может проявляться в виде аллергии, головных болей или хронической усталости. Поэтому важно обращать внимание на свои эмоциональные потребности и обеспечивать себя нежностью и поддержкой со стороны других людей. Объятия, комплименты и слова поддержки могут иметь значительное значение для нашего благополучия и успеха.