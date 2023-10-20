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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Как объятия и их отсутствие влияют на успешность человека

Как объятия и их отсутствие влияют на успешность человека

20 октября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Человеку нужен окситоцин. Этот гормон вырабатывают нежные объятия. Они помогают людям обрести уверенность в себе.

Отсутствие объятий и комплиментов может негативно сказаться на человеке, вызывая тревогу, стресс и депрессию. Психолог Марсель Сультеев объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как нежность влияет на успех человека и его здоровье.

Постоянное ощущение нежности и прикосновений может помочь справиться с депрессией, стрессом и тревогой. Это связано с выработкой гормона окситоцина, который освобождается во время объятий, нежности и комплиментов. Он помогает человеку стать более устойчивым к стрессу, наслаждаться жизнью и достигать больших успехов.

Однако любой вид стресса отражается на физическом уровне. Он может проявляться в виде аллергии, головных болей или хронической усталости. Поэтому важно обращать внимание на свои эмоциональные потребности и обеспечивать себя нежностью и поддержкой со стороны других людей. Объятия, комплименты и слова поддержки могут иметь значительное значение для нашего благополучия и успеха.

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