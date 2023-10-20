Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил с представителем КНР планы по сотрудничеству

Чен Мингбо рассказал, что в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин был с деловым визитом в России и договорился с президентом РФ об укреплении сотрудничества между Россией и КНР. Чунцин тоже рассматривает возможность укрепить всестороннюю связь с Россией, в частности в сфере энергетики, транспорта и торговли. На сегодняшний день в Чунцине работают более двадцати автопредприятий и свыше 1000 компаний по производству запчастей для автомобилей. Чен Мингбо отметил, что в городе большой рынок, в том числе промышленной продукции и запчастей для автомобилей, которые можно поставлять на зарубежные рынки.