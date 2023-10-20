Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил с представителем КНР планы по сотрудничеству

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Андрей Воробьев отметил, что президент России постоянно делает акцент на особых отношениях с КНР и председателем республики Си Цзиньпином. Власти Подмосковья также должны вносить свой вклад в эти отношения и межгосударственное взаимодействие, считает губернатор.
По словам Воробьева, автопромышленность Китая растет. В настоящий момент актуальным стал вопрос локализации производства. В рамках визита в Китай губернатор планирует провести ряд встреч с представителями китайского автопрома. Андрей Воробьев напомнил, что многие западные компании ушли с российского рынка, и у китайских партнеров есть прекрасная возможность занять эту нишу, пишут riamo.ru.
Отметим, Чунцин — самый крупный город Китая и мира с населением около 33 миллионов человек. Как рассказал Чен Мингбо, этот город играет важную роль в развитии всей промышленности государства. В нем представлены почти все отрасли, в том числе передовые. Речь идет о таких сферах, как создание новых источников энергии, технологии высокоскоростной передачи данных.
Чен Мингбо рассказал, что в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин был с деловым визитом в России и договорился с президентом РФ об укреплении сотрудничества между Россией и КНР. Чунцин тоже рассматривает возможность укрепить всестороннюю связь с Россией, в частности в сфере энергетики, транспорта и торговли. На сегодняшний день в Чунцине работают более двадцати автопредприятий и свыше 1000 компаний по производству запчастей для автомобилей. Чен Мингбо отметил, что в городе большой рынок, в том числе промышленной продукции и запчастей для автомобилей, которые можно поставлять на зарубежные рынки.
На встрече Андрей Воробьев отметил, что для России в целом и для Подмосковья в частности крайне важны партнерские отношения в сфере образования и обмена практиками.
Андрей Воробьев выразил благодарность КНР за последовательность политики и возможность взаимодействия в разных областях. Он напомнил, что примерно месяц назад представители ведущих подмосковных школ имели возможность посетить учебные заведения Китая и познакомиться с современными образовательными методиками.
Губернатор обратил внимание на то, что английский и китайский языки являются самыми востребованными в регионе, а в Китае при этом изучают русский язык. И область заинтересована в обмене такими программами.
На встрече Андрей Воробьев и Чен Мингбо договорились об организации участия педагогов из КНР в преподавании китайского языка в школах Подмосковья.