Фонд «Защитники Отечества» на Сахалине принял более 1000 обращений за 5 месяцев

Ветераны нередко обращаются в фонд по личным вопросам. Недавно консультацию получил боец, который остался практически слепым после ранения на СВО. Уроженец Северной Осетии проходил контрактную службу на Сахалине, откуда и отправился в Донбасс. После тяжелого ранения в бою врачи установили ему категорию годности Д, не позволяющую продолжать службу. Но мужчина не понимал, как ему действовать дальше. Сослуживцы посоветовали ему обратиться в фонд «Защитники Отечества». Скоро ветерана отправят домой. Для него организовали сопровождение. Также бойцы СВО получают помощь в оформлении удостоверений, сборе справок, подаче заявлений на социальные выплаты. С ними работают юрисконсульты.