Фонд «Защитники Отечества» на Сахалине принял более 1000 обращений за 5 месяцев

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Официально филиал фонда начал работать летом 2023 года. Каждый день кураторы отрабатывают десятки заявок от ветеранов боевых действий, участников СВО и их родственников. Спектр проблем, которые приходится решать, довольно широк: это и консультации по поводу получения социальной поддержки, и бытовые вопросы, и оформление документов, и психологическая помощь. Недавно супруга мобилизованного жителя Сахалинской области обратилась в фонд «Защитники Отечества», чтобы получить помощь в оформлении выплаты по ранению мужа. Вскоре, благодаря содействию социальных координаторов, семья солдата получит 500 тысяч рублей. Подобных заявок в ежедневной работе фонда немало.
«Как правило, к специалистам чаще всего обращаются супруги участников спецоперации. Они больше интересуются мерами государственной поддержки, чем их мужья», — поделилась заместитель руководителя подразделения фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области Снежана Козлова.
Ветераны нередко обращаются в фонд по личным вопросам. Недавно консультацию получил боец, который остался практически слепым после ранения на СВО. Уроженец Северной Осетии проходил контрактную службу на Сахалине, откуда и отправился в Донбасс. После тяжелого ранения в бою врачи установили ему категорию годности Д, не позволяющую продолжать службу. Но мужчина не понимал, как ему действовать дальше. Сослуживцы посоветовали ему обратиться в фонд «Защитники Отечества». Скоро ветерана отправят домой. Для него организовали сопровождение. Также бойцы СВО получают помощь в оформлении удостоверений, сборе справок, подаче заявлений на социальные выплаты. С ними работают юрисконсульты.
Осенью 2023 года руководитель областного отделения «Защитников Отечества» Сабина Кушевская и глава сахалинского «Комитета семей воинов Отечества» Екатерина Шарафиева встретились с семьями участников СВО и ветеранами в трех районах Сахалинской области. В рамках выездных встреч активистки ответили на вопросы бойцов и их близких. Все обращения взяли в работу и окажут помощь в решении каждой задачи.
Сотрудники фонда «Защитники Отечества» активно принимают участие в мероприятиях, связанных с патриотическим воспитанием молодежи. Кураторы учреждения посетили церемонию открытия «Парты героя» в школе № 23 Южно-Сахалинска — ее посвятили Сергею Кирнозе. В зону СВО мужчина ушел добровольцем, а зимой погиб в бою за Артемовск. Координаторы фонда и сами регулярно организовывают мероприятия для семей погибших героев. При участии «Комитета семей воинов Отечества», министерств туризма и спорта для сахалинцев организовали поход в зооботанический парк и на гору Большевик. По словам участницы экскурсий Эржени Гармаевой, подобные сборы важны для жен и детей солдат: они не только поднимают настроение, но и сплачивают людей, объединенных общими заботами.
Осенью 2023 года работу сахалинского филиала высоко оценили зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Помощь героям СВО и их родным — один из приоритетов в работе правительства Сахалинской области. Вопросы обеспечения бойцов всем необходимым находятся на контроле губернатора Валерия Лимаренко. Чтобы получить поддержку, жителям необходимо обратиться по номеру: 8 (4242) 55-74-10 или лично на приеме у специалистов по адресу: Южно-Сахалинск, улица Больничная, 34.