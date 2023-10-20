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Доследственная проверка организована после отравление школьницы алкоголем в Уфе

Доследственная проверка организована после отравление школьницы алкоголем в Уфе

20 октября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Девочку увезли на «скорой» после посещения безалкогольной вечеринки.

В Уфе организована доследственная проверка факту отравления 12-летней девочки алкоголем. Как сообщает пресс-служба СК РБ, проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья».

По предварительным данным, 14 октября школьница была госпитализирована в медучреждение после посещения одного из баров города.

На данный момент организован комплекс проверочных мероприятий с цель установления обстоятельства реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.

Ранее телеграм-канал Mash Batash сообщал, что девочка посетила одну из вечеринок KULTURA PARTY. Согласно информации на афише, мероприятие было доступно для подростков от 14 лет по цене 150 рублей. Организаторы вечеринки в свою очередь заявляют, что девочка якобы случайно оказалась в баре вместе с толпой подростков, при этом она оплатила входной билет и предъявила подтверждение оплаты. С их слов, алкоголь на вечеринки вообще не продавался. Мать девочки уверена — ее дочери налили несколько шотов, после которых школьницу увезли при полицейских. На сегодняшний день девочка уже выписана из больницы с положительной динамикой.

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#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы
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