Доследственная проверка организована после отравление школьницы алкоголем в Уфе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Уфе организована доследственная проверка факту отравления 12-летней девочки алкоголем. Как сообщает пресс-служба СК РБ, проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья».
По предварительным данным, 14 октября школьница была госпитализирована в медучреждение после посещения одного из баров города.
На данный момент организован комплекс проверочных мероприятий с цель установления обстоятельства реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.
Ранее телеграм-канал Mash Batash сообщал, что девочка посетила одну из вечеринок KULTURA PARTY. Согласно информации на афише, мероприятие было доступно для подростков от 14 лет по цене 150 рублей. Организаторы вечеринки в свою очередь заявляют, что девочка якобы случайно оказалась в баре вместе с толпой подростков, при этом она оплатила входной билет и предъявила подтверждение оплаты. С их слов, алкоголь на вечеринки вообще не продавался. Мать девочки уверена — ее дочери налили несколько шотов, после которых школьницу увезли при полицейских. На сегодняшний день девочка уже выписана из больницы с положительной динамикой.