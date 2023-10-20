Доследственная проверка организована после отравление школьницы алкоголем в Уфе

Ранее телеграм-канал Mash Batash сообщал, что девочка посетила одну из вечеринок KULTURA PARTY. Согласно информации на афише, мероприятие было доступно для подростков от 14 лет по цене 150 рублей. Организаторы вечеринки в свою очередь заявляют, что девочка якобы случайно оказалась в баре вместе с толпой подростков, при этом она оплатила входной билет и предъявила подтверждение оплаты. С их слов, алкоголь на вечеринки вообще не продавался. Мать девочки уверена — ее дочери налили несколько шотов, после которых школьницу увезли при полицейских. На сегодняшний день девочка уже выписана из больницы с положительной динамикой.