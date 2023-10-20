Дни «Роснефти» в УГНТУ: «Башнефть» наградила студентов и преподавателей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Студенты смогли пообщаться с представителями компании, поучаствовать в мастер-классах, посетить с экскурсией производственные объекты. Кроме того, более 1000 студентов участвовали в «ярмарке вакансий» от предприятий «Роснефти». Многие выпускники вуза приехали поздравить альма-матер с круглой датой, увидеть своих однокурсников и преподавателей.
— «Дни „Роснефти“ — запоминающееся мероприятие, которое показывает те моменты, связанные с развитием наших совместных проектов и наших взаимоотношений с компанией. Все, что мы делаем вместе, направлено на развитие и материальной базы, и образовательного процесса вуза. Сейчас мы запустили уникальные проекты и в рамках опорного вуза, и нашего стратегического лидерства, они направлены на развитие и поддержку кадрового обеспечения „Роснефти“, — отметил проректор по учебно-методической работе УГНТУ Александр Могучев.
«Башнефть», входящая в состав «Роснефти», совместно с УГНТУ создала и продолжает развивать образовательную инфраструктуру по подготовке высококвалифицированного персонала. Так, в 2022 году на базе Горно-нефтяного факультета создан научно-образовательный центр (НОЦ) «Роснефть»-УГНТУ». Он оснащен новейшим оборудованием, уникальным не только для России, но и на международном уровне, и позволяет проводить практические занятия для студентов. Также созданы современные лаборатории и мастерские. На базе кафедры «Оборудование и технологии сварки и контроля» начал работать совместный Центр компетенций и сварочных технологий «УГНТУ-Башнефть», позволяющий оценивать профессионально-технические компетенции сварщиков, повышать уровень их подготовки. Созданы базовые кафедры УГНТУ на территориях ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «Башнефть-Строй», «Башнефть-УНПЗ», позволяющие проводить практические занятия и стажировки студентов и преподавателей вуза в реальных условиях производства.
«Башнефть» также финансово поддерживает талантливых преподавателей и студентов вузов и колледжей республики стипендиями и грантами от компании. Так, в этом году 26 студентов вузов получили стипендии (из них 22 — из УГНТУ); 20 преподавателей вузов — гранты (из них 18 — из УГНТУ). Кроме того, стипендии получили 20 студентов колледжей, 10 преподавателей колледжей — гранты.
— Конкурс на стипендию проводится у нас ежегодно. Отбор серьезный — мы сдаем портфолио, рекомендации от преподавателей, при этом за плечами уже должна быть практика в компании «Башнефть». Практику я проходила на предприятии «Уфаоргсинтез», нам показывали различные установки, обучали с ними работать. Моя специальность — инженер автоматизации — больше связана с датчиками и технологиями, в этом смысле было очень ценно получить знания от опытных сотрудников в этом направлении непосредственно на производстве. Добавлю, что стипендии «Башнефти» стимулируют к дальнейшей научной работе, дают дополнительный стимул для участия в различных конференциях и олимпиадах, — отметила студентка IT-института УГНТУ Дарья Гордеева.
Корпоративные стипендии и гранты студентам и преподавателям вузов и ссузов — часть масштабной программы «Школа-вуз-предприятие», которую «Башнефть» реализует в Башкирии. Так, в рамках этой программы, 1 сентября 2018 года в уфимском лицее № 62 открылся первый в регионе «Роснефть-класс», в 2019 году — еще один, в СОШ №22 (г. Октябрьский). В этом году в «Роснефть-классах» обучается 47 школьников. Благодаря программе, практические занятия у школьников проходят в стенах УГНТУ и его филиала в Октябрьском, при этом у них уже имеются студенческие билеты. Добавим, что 90% выпускников «Роснефть-классов» поступили в вузы на бюджетной основе, с некоторыми заключаются договоры о целевом обучении.
Ежегодно производственную практику на предприятиях «Башнефти» проходят более 1500 студентов из региональных колледжей и вузов. В том числе им предоставляется возможность трудоустройства с оплатой труда на время практики. Многие студенты 3-4 курсов уже во время практики глубоко погружаются в производственный процесс и готовы продолжать работу в компании без отрыва от учебы. Колледжи и вузы всегда идут на встречу, переводя студентов на индивидуальный график обучения, а компания формирует студентов в группы по направлениям деятельности. В настоящее время сформировано более 10 подобных корпоративных групп «Башнефти» по направлениям добычи, переработки, энергетики, геофизики и т. д.
— 75 лет назад «Башнефть» обрела надежного друга и партнера в лице Уфимского нефтяного университета. Мы не первый год тесно сотрудничаем с УГНТУ. Так, например, уже 14 лет вручаем корпоративные стипендии талантливым студентам вуза. Качественное образование возможно только в общей связке работодателя и образовательного учреждения, поэтому «Башнефть» активно работает с профильными колледжами. Также мы разрабатываем много проектов по профориентации молодежи, приглашаем студентов на наши производственные площади, проводим экскурсии. Словом, с первых курсов всесторонне знакомим ребят с нашей деятельностью, — прокомментировала директор департамента развития персонала АНК «Башнефть» Татьяна Гарипова.
Напомним, УГНТУ — ключевой вуз-партнер «Башнефти». Ведущий нефтегазовый вуз России по праву считается одной из важнейших кузниц кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса страны. Более 50% работников «Башнефти» — выпускники этого университета.