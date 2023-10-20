Дни «Роснефти» в УГНТУ: «Башнефть» наградила студентов и преподавателей

Корпоративные стипендии и гранты студентам и преподавателям вузов и ссузов — часть масштабной программы «Школа-вуз-предприятие», которую «Башнефть» реализует в Башкирии. Так, в рамках этой программы, 1 сентября 2018 года в уфимском лицее № 62 открылся первый в регионе «Роснефть-класс», в 2019 году — еще один, в СОШ №22 (г. Октябрьский). В этом году в «Роснефть-классах» обучается 47 школьников. Благодаря программе, практические занятия у школьников проходят в стенах УГНТУ и его филиала в Октябрьском, при этом у них уже имеются студенческие билеты. Добавим, что 90% выпускников «Роснефть-классов» поступили в вузы на бюджетной основе, с некоторыми заключаются договоры о целевом обучении.