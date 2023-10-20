Чем жильё класса комфорт отличается от бизнес-класса?

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Рекламные сообщения пестрят незнакомыми понятиями: хайфлеты, ситихаусы, кастомизация, white box и т. д. А деление на классы вводит многих покупателей в ступор, ведь чем выше класс, тем дороже недвижимость. Но значит ли это, что выше и уровень комфорта? И что конкретно определяет класс жилья, помимо стоимости квартиры? Расставить все точки над «и» нам помогли эксперты отрасли.
— Слова «комфорт», «бизнес», «премиум» являются всего лишь неймингом, который используют застройщики, чтобы донести до покупателей дополнительную информацию о проектах. Например, если жилой комплекс позиционируется как «бизнес-класс», он имеет потребительские качества выше средних, но жилье в нем достаточно дорогое. А если застройщик называет ЖК проектом «комфорт-класса», он сообщает потребителям, что здесь есть какие-то дополнительные функции, которых нет в «стандарт-классе». При этом проект так же доступен по цене, — прокомментировал руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. — Особо отмечу, что никаких стандартов, определяющих или регламентирующих использование классов жилья, не существует. Поэтому мы рекомендуем ориентироваться на объективную оценку потребительских качеств новостроек портала ЕРЗ.РФ.
При этом внешние факторы, такие как санкции, проблемы с логистикой зарубежных товаров, рост стоимости валюты и дефицит отделочных материалов высокого ценового сегмента сильно сказались на реализуемых проектах бизнес-класса, так как некоторым застройщикам РФ пришлось переделывать и удешевлять изначальные проекты. А вот в проектах комфорт-класса, наоборот, высокая конкуренция способствовала реализации более интересных и конкурентноспособных ЖК. Всё это максимально сгладило разницу между проектами комфорт- и бизнес-класса.
— Сегодня на рынке недвижимости достаточно много проектов заявляются как комфорт-класс, но часть из них больше подходят под определение стандарт-класса. А часть, наоборот, обладают дополнительными характеристиками и по многим параметрам ничем не уступают проектам бизнес-класса. Если говорить о недавно стартовавших проектах, в качестве примера можно привести ЖК «Сапфир»: он также, как и лучшие проекты бизнес-класса строится в отличной локации, в проекте подземный паркинг с лифтом, достаточно большое количество видовых квартир, панорамное остекление, закрытый двор с видеонаблюдением, благоустроенная территория и входная группа выполненная по авторскому дизайн-проекту. Ещё одна отличительная черта этого ЖК малое количество квартир на этаже и отсутствие малометражных студий, что также будет способствовать комфорту проживания. И при всём этом стоимость квадратного метра в среднем на 30 тысяч рублей ниже, чем в жилых комплексах бизнес-класса, — рассказал Рамаз Шенгелия, руководитель направления строящегося жилья АН «Этажи».
Итак, если брать в расчёт среднюю однокомнатную квартиру с площадью 38 кв. м, то разница в стоимости между комфорт- и бизнес-классом сегодня составит около 1 000 000 рублей. А если вы планируете купить просторную «трёшку» для большой семьи, площадью 80 кв. м, то бизнес-класс обойдётся вам дороже почти на 2 500 000 рублей, что согласитесь весомо для семейного бюджета, особенно в свете предстоящего ремонта в новом жилье.
Из всего вышесказанного можно сделать выбор, что сегодня на рынке Уфы представлено огромное количество вариантов на любой вкус, цвет и кошелёк. И только вы решаете, какой из них нравится вам больше. Но решив купить квартиру, лучше посмотреть все доступные ЖК, ведь иногда встречаются драгоценные варианты, не менее привлекательные по локации, качеству исполнения и используемым материалам, при этом по весьма приемлемой цене.