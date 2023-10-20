Чем жильё класса комфорт отличается от бизнес-класса?

— Сегодня на рынке недвижимости достаточно много проектов заявляются как комфорт-класс, но часть из них больше подходят под определение стандарт-класса. А часть, наоборот, обладают дополнительными характеристиками и по многим параметрам ничем не уступают проектам бизнес-класса. Если говорить о недавно стартовавших проектах, в качестве примера можно привести ЖК «Сапфир»: он также, как и лучшие проекты бизнес-класса строится в отличной локации, в проекте подземный паркинг с лифтом, достаточно большое количество видовых квартир, панорамное остекление, закрытый двор с видеонаблюдением, благоустроенная территория и входная группа выполненная по авторскому дизайн-проекту. Ещё одна отличительная черта этого ЖК малое количество квартир на этаже и отсутствие малометражных студий, что также будет способствовать комфорту проживания. И при всём этом стоимость квадратного метра в среднем на 30 тысяч рублей ниже, чем в жилых комплексах бизнес-класса, — рассказал Рамаз Шенгелия, руководитель направления строящегося жилья АН «Этажи».