Более 130 тысяч сахалинцев и курильчан получают помощь проводников здоровья

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
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Updated Сегодня, 11:36
Они записывают людей к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику, помогают решить внештатные ситуации и оказать психологическую поддержку.
— Нам удалось привлечь в эту значимую для островного здравоохранения работу почти 650 человек. Это внушительная цифра, которая была достигнута в довольно сжатые сроки. Однако количество — не главное. Важно, чтобы администраторы подходили к своему делу с душой, с открытым сердцем. Люди это чувствуют и ценят. А это напрямую влияет на достижение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи, которая заключается в увеличении продолжительности жизни до 80 лет, — подчеркнул в ходе совещания в региональном правительстве губернатор Валерий Лимаренко.
В ходе заседания в областном правительстве были озвучены районы, в которых медицинские администраторы наиболее эффективно справляются со своими задачами. Это Курильский, Смирныховский, Долинский и Поронайский городские округа, а также Южно-Сахалинск. В отстающих — Анивский, Александровск-Сахалинский, Томаринский, Охинский и Южно-Курильский районы. Глава региона поручил областному минздраву принять меры по повышению эффективности работы проводников здоровья в соответствующих муниципальных образованиях.
Перед работой ассистенты проходят обучающие курсы — знакомятся со структурой организации медицинской помощи и работой в информационных системах здравоохранения, учатся психологии общения. Многие «проводники» или их родственники сами перенесли серьезные заболевания, поэтому не понаслышке знакомы с проблемами пациентов.
В зоне особого внимания специалистов — пациенты с новообразованиями, а также заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Для того, чтобы получить помощь проводника здоровья, в Сахалинской области созданы горячие линии по следующим направлениям: