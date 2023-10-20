«Аэрофлот» и «Росатом» начнут производить комплектующие для иностранных самолетов

При этом он уточнил, что уже сейчас ведутся научные исследования и испытания в этой области. Выпуск изделий уже налажен, однако полноценное производство комплектующих с талонами годности компонентов запланировано на первое полугодие 2024 года. Отечественные аналоги воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов начали выпускать уже летом этого года.