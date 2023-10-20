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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:30

«Аэрофлот» и «Росатом» начнут производить комплектующие для иностранных самолетов

«Аэрофлот» и «Росатом» начнут производить комплектующие для иностранных самолетов

20 октября 2023, 13:29
Фото: aeroflot.ru
Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» будут производить отечественные аналоги расходников и комплектующих для иностранных самолетов, которые находятся в эксплуатации авиагруппы.

Это позволит решить значительную часть сегодняшних проблем авиакомпаний группы, а впоследствии и других авиаперевозчиков страны.

Об этом сообщил Алексей Михалик, замгендиректора и технический директор компании «Аэрофлот». Интервью представителя компании опубликовано в корпоративном онлайн-журнале авиаперевозчика.

«Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов иностранных воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее», — заявил Алексей Михалик.

При этом он уточнил, что уже сейчас ведутся научные исследования и испытания в этой области. Выпуск изделий уже налажен, однако полноценное производство комплектующих с талонами годности компонентов запланировано на первое полугодие 2024 года. Отечественные аналоги воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов начали выпускать уже летом этого года.

Как сообщил iz.ru заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков, сейчас «Росатом» консультирует компанию «Аэрофлот» и Росавиацию в области разработки процедур сертификации по федеральным авиационным правилам ФАП-21G. Что касается воздушных фильтров, которые выпускает «Росатом», то они предназначены для Airbus А320.

Алексей Михалик пояснил, что сейчас авиаперевозчикам, компаниям по ремонту и разработке авиационной техники в РФ достаточно трудно самостоятельно наладить выпуск аналогов иностранных комплектующих к западным самолетам, поскольку в России отсутствуют профильные научно-производственные базы. На данный момент авиационные компании по-прежнему эксплуатируют зарубежные самолеты и ремонтируют их своими усилиями. Компании Boeing и Airbus не предоставляют им в этом технической поддержки.

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