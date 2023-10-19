Внезапный возврат: самолёт не смог вылететь в Уфу

Напомним, накануне самолёт Уфы столкнулся с проблемой и не смог вылететь в Стамбул. Во время буксировки самолета с точки запуска на МС-3А, возникла проблема с запуском СУ №2, что привело к лопнувшей втулке крепления буксировочного узла на передней стойке шасси.