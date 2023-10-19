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«ЮТэйр» столкнулась с техническими проблемами на рейсе из Москвы в Уфу

Внезапный возврат: самолёт не смог вылететь в Уфу

19 октября 2023, 08:59
Фото: 1MI

«ЮТэйр» столкнулась с техническими проблемами на рейсе из Москвы в Уфу

Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В аэропорту Москвы (Внуково) произошел возврат ВС с маршрута руления по технической причине. На ВПП24 была мокрая площадка, видимость составляла 10 км, а ветер дул с направлением 180 градусов со скоростью 2 м/с.

Это произошло с самолетом В-737-400, бортовым номером RA-73067, на рейсе Москва (Внуково) — Уфа. Эксплуатантом является ПОО «Авиакомпания „ЮТэйр“».

Напомним, накануне самолёт Уфы столкнулся с проблемой и не смог вылететь в Стамбул. Во время буксировки самолета с точки запуска на МС-3А, возникла проблема с запуском СУ №2, что привело к лопнувшей втулке крепления буксировочного узла на передней стойке шасси.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Виалина Ахсанова
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