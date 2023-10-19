mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Калининском районе Уфы будет создана новая высотная застройка

Власти разрешили застроить четырехгектарный квартал в Уфе

19 октября 2023, 10:41
Фото: 1MI

В Калининском районе Уфы будет создана новая высотная застройка

Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев подписал соответствующее постановление.

Мэрия Уфы приняла решение о развитии новой территории в Калининском районе. Объект займет площадь около четырех гектаров, ограниченную улицами Интернациональная, Маяковского и Победы.

В настоящее время здесь находятся пять аварийных двухэтажных домов, гаражи и другие сооружения. Все они будут снесены, а на их месте появятся новые многоэтажные жилые комплексы. На данной территории разрешено строить здания с высотой от девяти до 26 этажей, а также предусмотрены парковки. Будущему застройщику отведено семь лет на реализацию данного проекта.

Ранее Mkset сообщал о сносе гаражей и домов на данном участке. Так, по проекту должны быть снесены гаражи и сооружения, принадлежащие кооперативу «Парковый», автокооперативам «Лада» и №2. Не вписываются в планы застройщиков и городских властей и дома, построенные ещё при Сталине.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Снос#Многоэтажка
Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Сегодня, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Сегодня, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Сегодня, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Сегодня, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Сегодня, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37