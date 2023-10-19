Власти разрешили застроить четырехгектарный квартал в Уфе

В настоящее время здесь находятся пять аварийных двухэтажных домов, гаражи и другие сооружения. Все они будут снесены, а на их месте появятся новые многоэтажные жилые комплексы. На данной территории разрешено строить здания с высотой от девяти до 26 этажей, а также предусмотрены парковки. Будущему застройщику отведено семь лет на реализацию данного проекта.