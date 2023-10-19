Власти разрешили застроить четырехгектарный квартал в Уфе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Мэрия Уфы приняла решение о развитии новой территории в Калининском районе. Объект займет площадь около четырех гектаров, ограниченную улицами Интернациональная, Маяковского и Победы.
В настоящее время здесь находятся пять аварийных двухэтажных домов, гаражи и другие сооружения. Все они будут снесены, а на их месте появятся новые многоэтажные жилые комплексы. На данной территории разрешено строить здания с высотой от девяти до 26 этажей, а также предусмотрены парковки. Будущему застройщику отведено семь лет на реализацию данного проекта.
Ранее Mkset сообщал о сносе гаражей и домов на данном участке. Так, по проекту должны быть снесены гаражи и сооружения, принадлежащие кооперативу «Парковый», автокооперативам «Лада» и №2. Не вписываются в планы застройщиков и городских властей и дома, построенные ещё при Сталине.