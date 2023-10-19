В Уфе со скандального перевозчика взыскали 1,8 млн рублей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
💸 В Уфе с частного перевозчика, на которого водители жаловались Хабирову, взыскали 1,8 миллиона рублей зарплаты
В Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам сотрудников в размере 1,8 миллиона рублей. Известно, что иск подали бывшие работники, а именно 23 водителя.
По информации «КоммерсантЪ-Башкортостан», иск был удовлетворен частично, а задолженность по заработным платам копилась с сентября 2022 по март 2023 года.
Напомним, что началась история с записанного в марте 2023 года видеообращения, в котором бывшие работники рассказали, что не получали оплату за свой труд уже полгода. Тогда же случаем заинтересовалась прокуратура Башкирии, а спустя несколько дней стало известно о возбуждении уголовного дела.