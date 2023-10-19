В Уфе со скандального перевозчика взыскали 1,8 млн рублей

Напомним, что началась история с записанного в марте 2023 года видеообращения, в котором бывшие работники рассказали, что не получали оплату за свой труд уже полгода. Тогда же случаем заинтересовалась прокуратура Башкирии, а спустя несколько дней стало известно о возбуждении уголовного дела.