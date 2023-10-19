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В Уфе со скандального перевозчика взыскали 1,8 млн рублей

В Уфе со скандального перевозчика взыскали 1,8 млн рублей

19 октября 2023, 11:15
Фото: 1MI
Речь идет о компании ООО «Помощь», на которую в 2023 году работники жаловались Радию Хабирову.

💸 В Уфе с частного перевозчика, на которого водители жаловались Хабирову, взыскали 1,8 миллиона рублей зарплаты

В Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам сотрудников в размере 1,8 миллиона рублей. Известно, что иск подали бывшие работники, а именно 23 водителя.

По информации «КоммерсантЪ-Башкортостан», иск был удовлетворен частично, а задолженность по заработным платам копилась с сентября 2022 по март 2023 года.

Напомним, что началась история с записанного в марте 2023 года видеообращения, в котором бывшие работники рассказали, что не получали оплату за свой труд уже полгода. Тогда же случаем заинтересовалась прокуратура Башкирии, а спустя несколько дней стало известно о возбуждении уголовного дела.

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#Общество#Элина Сайфранова#Решение суда#Новости Башкирии#Транспорт#Рынок труда#Трудоустройство
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