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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Уфе продали спорткомплекс «ТАН»

В Уфе продали спорткомплекс «ТАН»

19 октября 2023, 12:36
Фото: Мария К. // Яндекс.карты
За эти последует и скорое закрытие комплекса.

В Уфе продали спортивный комплекс «ТАН», в результате 1 ноября он закроется. Так, на двери спортивного комплекса очевидцы увидели сообщение о скором закрытии комплекса, а в приемной уже пояснили, что решение принято на основании его продажи. Об этом сообщает телеканал «UTV».

Дальнейшая судьба «ТАНа» пока неизвестна. В то же время в мэрии Уфы заявили, что уведомление о сносе здания к ним не поступало.

Ранее мы сообщали, что на продажу за 1,4 миллиарда рублей выставлена гостиница «Башкирия» в центре Уфы.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы
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