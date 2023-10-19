В Уфе продали спорткомплекс «ТАН»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Уфе продали спортивный комплекс «ТАН», в результате 1 ноября он закроется. Так, на двери спортивного комплекса очевидцы увидели сообщение о скором закрытии комплекса, а в приемной уже пояснили, что решение принято на основании его продажи. Об этом сообщает телеканал «UTV».
Дальнейшая судьба «ТАНа» пока неизвестна. В то же время в мэрии Уфы заявили, что уведомление о сносе здания к ним не поступало.
Ранее мы сообщали, что на продажу за 1,4 миллиарда рублей выставлена гостиница «Башкирия» в центре Уфы.