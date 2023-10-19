В Караидельском районе Башкирии снесли крест: что говорят в администрации

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В среду, 18 октября, в СМИ появилась информация о том, что неизвестные снесли поклонный крест на скале Кахарманкая близ Павловского водохранилища. Как предполагает тг-канал «Многонационал» за сносом креста могут стоять христианофобы, которые ранее якобы также анонсировали снос православного креста в Белорецком районе близ села Кага.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию, а также узнать, планируется ли восстановление креста, Mkset обратился в администрацию Караидельского района, где заявили, что осведомлены о ситуации, однако оперативно прокомментировать её не смогли. Мы опубликуем комментарий администрации сразу после получения.
В пресс-службе МВД по РБ Mkset ранее сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
— Сообщение по данному факту зарегистрировано в Отделе МВД России по Караидельскому району. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время подразделением дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «вандализм», — сообщили в ведомстве.
Также, по информации тг-канала SHOT, кто-то подъехал к скале на лодке, поднялся и начал у основания спиливать крест, позднее он якобы рухнул, разломившись в результате падения на две части.