В Караидельском районе Башкирии снесли крест: что говорят в администрации

С просьбой прокомментировать данную ситуацию, а также узнать, планируется ли восстановление креста, Mkset обратился в администрацию Караидельского района, где заявили, что осведомлены о ситуации, однако оперативно прокомментировать её не смогли. Мы опубликуем комментарий администрации сразу после получения.