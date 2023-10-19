mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Что говорят в администрации района Башкирии, где вандалы снесли поклонный крест

В Караидельском районе Башкирии снесли крест: что говорят в администрации

19 октября 2023, 13:24
Фото: "Многонационал"// Telegram

Что говорят в администрации района Башкирии, где вандалы снесли поклонный крест

Mkset решил выяснить, как в администрации муниципалитета, где ранее неизвестные разрушили поклонный крест, отреагировали на случившееся.

В среду, 18 октября, в СМИ появилась информация о том, что неизвестные снесли поклонный крест на скале Кахарманкая близ Павловского водохранилища. Как предполагает тг-канал «Многонационал» за сносом креста могут стоять христианофобы, которые ранее якобы также анонсировали снос православного креста в Белорецком районе близ села Кага.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию, а также узнать, планируется ли восстановление креста, Mkset обратился в администрацию Караидельского района, где заявили, что осведомлены о ситуации, однако оперативно прокомментировать её не смогли. Мы опубликуем комментарий администрации сразу после получения.

В пресс-службе МВД по РБ Mkset ранее сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Сообщение по данному факту зарегистрировано в Отделе МВД России по Караидельскому району. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время подразделением дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «вандализм», — сообщили в ведомстве.

Также, по информации тг-канала SHOT, кто-то подъехал к скале на лодке, поднялся и начал у основания спиливать крест, позднее он якобы рухнул, разломившись в результате падения на две части.

«Крестопад» поставили на паузу
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Культура#Памятник#Религия#Азамат Нухов
Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Сегодня, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Сегодня, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Сегодня, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Сегодня, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Сегодня, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37