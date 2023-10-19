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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

12-летняя школьница отравилась водкой в популярном баре в Уфе

Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом

19 октября 2023, 06:14
Фото: 1MI

12-летняя школьница отравилась водкой в популярном баре в Уфе

12-летняя школьница посетила специально организованную безалкогольную вечеринку для подростков, но, к сожалению, неожиданно стала жертвой отравления водкой. Минздрав и МВД прокомментировали инцидент.
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Дети

Школьница из Башкирии решила посетить вечеринку под названием KULTURA PARTY. Согласно информации на афише, мероприятие было доступно для подростков от 14 лет по цене 150 рублей, сообщает тг-канал «Mash-batash».

По словам организаторов, девочка якобы случайно оказалась в баре вместе с толпой подростков, при этом она оплатила входной билет и предъявила подтверждение оплаты.

По словам матери, ее дочери налили несколько шотов, после которых девочку увозили при полицейских. Организаторы вечеринки утверждают, что алкоголь вообще не продавался, только кола.

За комментарием по поводу ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии.

«Данное сообщение зарегистрировано в Отделе полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе. В настоящее время проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава также прокомментировали ситуацию.

«Девочка 12 лет, была обнаружена без сознания. Госпитализирована в реанимацию. Передана информация в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. На фоне лечения состояние с положительной динамикой. Выписана 18.10», — рассказали в ведомстве.

Также известно, что организатор и бармен были приглашены в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Несмотря на это, мероприятие не было закрыто.

#Общество#Происшествия#Город#Дети#Алкоголь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школьники#Отправление алкоголем#Виалина Ахсанова
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