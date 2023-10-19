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Суд Уфы начал рассматривать дело Рамили Саитовой*

Суд Уфы начал рассматривать дело Рамили Саитовой*

19 октября 2023, 11:43
Фото: 1MI
Активистку обвиняют в публичных призывах к дезертирству.

Сегодня, 18 октября, Кировский райсуд Уфы продолжил рассматривать уголовное дело Рамили Саитовой (Галим)*. Женщину обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Гособвинение заявляет, что Саитова* опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывали мобилизованных граждан к дезертирству. Также было отмечено, что ранее женщину уже судили за публичные призывы к экстремистской деятельности и с тех пор «на путь исправления не встала», передает «КомерсантЪ-Уфа».

Вину Рамиля Саитова (Галим)* не признала и добавила, что активно способствовала следствию, подтвердив авторство роликов. Однако состава преступления активистка не видит, так как считает, что «мобилизованные не являются военнослужащими».

Между тем, свидетели на суде охарактеризовали как «честного и прямолинейного человека».

Следующее заседание состоится 13 ноября.

Ранее Рамиле Саитовой (Галим) продлили арест до 13 января 2023 года.

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Элина Сайфранова
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