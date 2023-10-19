Суд Уфы начал рассматривать дело Рамили Саитовой*

Гособвинение заявляет, что Саитова* опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывали мобилизованных граждан к дезертирству. Также было отмечено, что ранее женщину уже судили за публичные призывы к экстремистской деятельности и с тех пор «на путь исправления не встала», передает «КомерсантЪ-Уфа».