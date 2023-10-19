Снег ночью и заморозки: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

Также, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ожидается стабильная пасмурная погода. В течение трех дней, с 23 по 25 октября, дневная температура воздуха будет держаться в диапазоне +6 и +7 градусов, а ночью ожидается понижение до +3 и +5 градусов.