Снег ночью и заморозки: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
19 октября воздух прогреется от -3 до +4, +9 градусов днем. Ветер будет дуть с южного, юго-западного направления, с умеренной силой.
20 и 21 октября прогнозируются ночные осадки, местами снег. Ветер будет порывистым с юга. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем же от +2 до +7 градусов.
Также, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ожидается стабильная пасмурная погода. В течение трех дней, с 23 по 25 октября, дневная температура воздуха будет держаться в диапазоне +6 и +7 градусов, а ночью ожидается понижение до +3 и +5 градусов.