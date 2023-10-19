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Published Сегодня, 03:13

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Updated Сегодня, 03:22

Снег ночью и заморозки: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

Снег ночью и заморозки: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

19 октября 2023, 03:13
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, в конце недели в Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов, что может привести к ухудшению погодных условий и появлению ночного снега.

19 октября воздух прогреется от -3 до +4, +9 градусов днем. Ветер будет дуть с южного, юго-западного направления, с умеренной силой.

20 и 21 октября прогнозируются ночные осадки, местами снег. Ветер будет порывистым с юга. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем же от +2 до +7 градусов.

Также, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ожидается стабильная пасмурная погода. В течение трех дней, с 23 по 25 октября, дневная температура воздуха будет держаться в диапазоне +6 и +7 градусов, а ночью ожидается понижение до +3 и +5 градусов.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Осень#Холодная погода
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