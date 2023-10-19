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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

Мать-беглянка из Башкирии обязана выплатить более 430 тысяч рублей алиментов

Сменила фамилию и дом: история о матери из Башкирии, которая поразила всех

19 октября 2023, 05:45
Фото: 1MI

Мать-беглянка из Башкирии обязана выплатить более 430 тысяч рублей алиментов

Подробности истории сообщили судебные приставы Башкирии

Отцу-одиночке в Башкирии удалось разобраться с непростой ситуацией, где многодетная мать задолжала своим детям более 430 тысяч рублей. Помощь в этом вопросе оказали судебные приставы. После развода родителей опека над 5-летним и 8-летним сыновьями легла на плечи отца. Сначала женщина из Туймазинского района время от времени навещала детей, но затем исчезла совсем. Прошло время, и отец-одиночка решил взыскать алименты с матери своих детей и подал на нее в суд. Теперь в отделение судебных приставов поступил исполнительный документ, в котором указано, что 39-летняя женщина обязана выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей на основании решения суда.

Женщина, беззаботная и безответственная, не испытывала никаких волнений по поводу долга, который неуклонно рос и превысил 430 тысяч рублей. Вместо того, чтобы принять ответственность, она приняла решение сбежать и исчезнуть. Новый дом, новая фамилия, новый мужчина и даже третий ребенок — это все, с чего она начала новую жизнь.

Органы принудительного исполнения долгое время пытались отыскать должника. Они обратились к родителям женщины несколько раз, но те глумились и делали вид, что не знают, где находится их дочь. В конце концов женщину нашли и принудительно доставили в отделение.

Гражданке было предостережено судебным приставом-исполнителем о возможной административной и уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Несмотря на то, что она не планировала стать фигуранткой уголовного дела, поскольку у нее уже новая жизнь и другие обязательства, она согласилась выплатить всю сумму задолженности и обещала наладить общение со своими сыновьями. Пресс-служба ГУФССП России по РБ сообщила, что если женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ее ждет уголовное дело.

Ранее Mkset сообщал о похожем случае. 35-летняя женщина из Башкирии убежала в Москву, чтобы не платить алименты. Ее долг вырос до 500 тысяч рублей. В Москве она пыталась всячески укрыться, сменила номер телефона и перестала пользоваться банковскими картами. Однако когда женщина вернулась в родное село, её поймали и доставили в районное отделение судебных приставов.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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