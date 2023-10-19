Сменила фамилию и дом: история о матери из Башкирии, которая поразила всех

Отцу-одиночке в Башкирии удалось разобраться с непростой ситуацией, где многодетная мать задолжала своим детям более 430 тысяч рублей. Помощь в этом вопросе оказали судебные приставы. После развода родителей опека над 5-летним и 8-летним сыновьями легла на плечи отца. Сначала женщина из Туймазинского района время от времени навещала детей, но затем исчезла совсем. Прошло время, и отец-одиночка решил взыскать алименты с матери своих детей и подал на нее в суд. Теперь в отделение судебных приставов поступил исполнительный документ, в котором указано, что 39-летняя женщина обязана выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей на основании решения суда.