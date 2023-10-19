mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку рок-музыканта Намина

19 октября 2023, 15:00
Сотрудники следственного комитета предъявили обвинение в двойном убийстве Роману Микояну — пасынку известного рок-музыканта Стаса Намина. Во время опроса Роман дал признательные показания и рассказал о том, как произошло преступление.

Предъявленное обвинение касается убийства бабушки и брата Романа, сообщили в следственном комитете. Микоян объяснил, что мотивом для совершения убийства послужил долгосрочный конфликт в семье, пишет RT.

Он рассказал, что после ссоры ждал, пока бабушка заснет, и только после этого её убил. Затем он позвонил брату и попросил его приехать. Осколочек тоже стал жертвой Романа, а затем он вызвал полицию.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе были найдены тела сына и 85-летней свекрови музыканта. Их тела имели несколько ножевых ранений.

Подозреваемый был задержан, и это был сводный брат Артёма и приемный сын музыканта Намина — Роман Микоян.

Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Сегодня, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Сегодня, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Сегодня, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Сегодня, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Сегодня, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37