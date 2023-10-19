СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку рок-музыканта Намина

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Предъявленное обвинение касается убийства бабушки и брата Романа, сообщили в следственном комитете. Микоян объяснил, что мотивом для совершения убийства послужил долгосрочный конфликт в семье, пишет RT.
Он рассказал, что после ссоры ждал, пока бабушка заснет, и только после этого её убил. Затем он позвонил брату и попросил его приехать. Осколочек тоже стал жертвой Романа, а затем он вызвал полицию.
В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе были найдены тела сына и 85-летней свекрови музыканта. Их тела имели несколько ножевых ранений.
Подозреваемый был задержан, и это был сводный брат Артёма и приемный сын музыканта Намина — Роман Микоян.