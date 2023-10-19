«Синтерра Медиа» подняла «Настроение» телеканалу «ТВ Центр»

— ТВ-производство — высокотехнологичный процесс, требующий современных ИТ-решений с высоким уровнем производительности и надежности. Мы давно сотрудничаем с телеканалом «ТВ Центр» в сфере доставки ТВ-сигналов и впервые выступили как интегратор и провайдер технологического сервиса внутри производственного комплекса федерального телеканала, — говорит генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.