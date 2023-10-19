Сергей Катырин перечислил возможности финансового инструмента для бизнеса

В числе прочего Сергей Катырин отметил, что нужно обеспечить инвесторам сохранение комфортных условий в ходе реализации инвестпроекта со стороны региональных властей и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, следует разработать электронную платформу, чтобы все проекты были отмечены. Таким образом, появится возможность отслеживания процессов их реализации и, при необходимости, влияния на них.