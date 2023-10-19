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Сергей Катырин перечислил возможности финансового инструмента для бизнеса

Сергей Катырин перечислил возможности финансового инструмента для бизнеса

19 октября 2023, 05:40
Фото: фрагмент видео
На полях форума «Региональный инвестиционный стандарт», который состоялся в Нижнем Новгороде, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал о принципах работы и возможностях финансового инструмента для предпринимателей.

Глава ТПП объяснил, что региональный инвестиционный стандарт представляет собой комплекс минимальных требований к формированию максимально благоприятных условий для любого инвестора во всех российских регионах.

По словам Сергея Катырина, первостепенной задачей ТПП является организация совместной работы с другими предпринимательскими объединениями и привлечение участников инвестиционного процесса, а также сотрудничество с органами власти и ресурсоснабжающими предприятиями.

Инвестиционный стандарт вводится органами власти федерального и регионального уровня и крупными бизнес-объединениями. Последние играют заметную роль в подтверждении внедрения стандарта и его ежегодной верификации.

Как заявил первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов, на данный момент в стране сложились довольно благоприятные условия для инвесторов. Однако их реализация зависит главным образом от климата, который формируется не столько на федеральном, сколько на региональном уровне.

В числе прочего Сергей Катырин отметил, что нужно обеспечить инвесторам сохранение комфортных условий в ходе реализации инвестпроекта со стороны региональных властей и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, следует разработать электронную платформу, чтобы все проекты были отмечены. Таким образом, появится возможность отслеживания процессов их реализации и, при необходимости, влияния на них.

В Нижегородской области форум «Региональный инвестиционный стандарт — 2023» собрал более 700 участников из 81 субъекта страны.

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