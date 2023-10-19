Роспотребнадзор против онлайн-торговли спиртным

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Основным аргументом против онлайн-торговли является возможность получить некачественный или опасный товар, пишет RT. Существует риск покупать суррогатный алкоголь, который может причинять вред здоровью. Роспотребнадзор опасается, что потребители могут столкнуться с такими последствиями при попытке приобрести алкогольные напитки через интернет.
Однако, согласно данным компании Group-IB, нелегальный рынок онлайн-продажи алкоголя в прошлом году составил около 2,5 млрд рублей. Это дает понять, что интерес к онлайн-торговле спиртными напитками среди потребителей все же существует.