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Published Сегодня, 06:07

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Роспотребнадзор против онлайн-торговли спиртным

19 октября 2023, 06:07
В начале года начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Олег Прусаков заявил, что они не поддерживают инициативы, связанные с разрешением продаж алкоголя через интернет.

Основным аргументом против онлайн-торговли является возможность получить некачественный или опасный товар, пишет RT. Существует риск покупать суррогатный алкоголь, который может причинять вред здоровью. Роспотребнадзор опасается, что потребители могут столкнуться с такими последствиями при попытке приобрести алкогольные напитки через интернет.

Однако, согласно данным компании Group-IB, нелегальный рынок онлайн-продажи алкоголя в прошлом году составил около 2,5 млрд рублей. Это дает понять, что интерес к онлайн-торговле спиртными напитками среди потребителей все же существует.

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