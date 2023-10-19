Прокуратура выясняет детали отравления школьницы в баре в Уфе

Напомним, что накануне стало известно об инциденте с отравлением алкоголем 12-летней школьницей из Башкирии. Девочка решила посетить вечеринку под названием KULTURA PARTY. Согласно информации на афише, мероприятие было доступно для подростков от 14 лет по цене 150 рублей. По словам матери, ее дочери налили несколько шотов, после которых девочку увозили при полицейских. Организаторы вечеринки утверждают, что алкоголь вообще не продавался, только кола.