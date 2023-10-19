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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

Прокуратура выясняет детали отравления школьницы в баре в Уфе

Прокуратура выясняет детали отравления школьницы в баре в Уфе

19 октября 2023, 09:29
Фото: 1MI
После обнаружения информации о том, что несовершеннолетний ребенок был отравлен алкоголем, прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку.

Прокуратура Советского района г. Уфы проведет проверочные мероприятия, чтобы выяснить детали приобретения и употребления алкоголя.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки, которая оценит соблюдение уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Напомним, что накануне стало известно об инциденте с отравлением алкоголем 12-летней школьницей из Башкирии. Девочка решила посетить вечеринку под названием KULTURA PARTY. Согласно информации на афише, мероприятие было доступно для подростков от 14 лет по цене 150 рублей. По словам матери, ее дочери налили несколько шотов, после которых девочку увозили при полицейских. Организаторы вечеринки утверждают, что алкоголь вообще не продавался, только кола.

#Прокуратура#Виалина Ахсанова
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