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Производство беспилотных аппаратов на Сахалине расширят с федеральной поддержкой

19 октября 2023, 06:35
В Сахалинской области расширят производство дронов — в развитии беспилотных технологий островной регион планирует реализовать экспериментальную технологию. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время поездки в Москву обсудил это со спецпредставителем президента РФ Дмитрием Песковым.

Валерий Лимаренко и Дмитрий Песков обсудили возможности федеральной поддержки для развития в Сахалинской области индустрии беспилотных технологий. В частности, в островном регионе запланировано усовершенствование существующего цеха по производству беспилотных аппаратов — ежемесячно с конвейера сходит 300 дронов, и это не предел с учетом их востребованности.

«Беспилотники мы начали выпускать в конце 2022 года, но тогда это были единичные экземпляры. А сегодня у нас серийное производство. На перспективу наша задача — реализовать проект по созданию научно-производственного центра. Для этого есть практически все условия: открыто молодежное конструкторское бюро, накоплен опыт выпуска различных образцов, есть инфраструктура для проведения летных испытаний перспективных и серийных изделий на аэродроме. Все это необходимо, поскольку развитие IT-отрасли станет новым импульсом в развитии островной экономики в целом. Благодаря федеральной поддержке Сахалин может стать одним из крупнейших центров компетенции в этой сфере. Ведь это относительно молодая отрасль и устоявшихся лидеров в ней еще нет. Островные предприятия вполне могут добиться в ней успеха, задав стандарт в масштабе страны», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Фото: правительство Сахалинской области

По словам спецпредставителя главы государства Дмитрия Пескова, правительство Сахалинской области прилагает большие усилия, чтобы организовать интенсивное обучение школьников инженерно-технической базе — это крайне важная и нужная работа. С 2023 года во всех образовательных учреждениях Сахалина и Курил учеников со 2-го по 11-й классы учат основам робототехники, производству и управлению беспилотными летательными аппаратами. Все занятия проводятся в дополнительное время и на добровольной основе. Следующий шаг — организация на Сахалине ряда мероприятий общероссийского уровня, которые будут связаны с развитием беспилотной авиации и ИИ. Кроме того, на базе предприятий региона создадут линию сборки надводных БПЛА.

«В ходе встречи особо была подчеркнута важность практического применения водородных технологий, которые развиваются в Сахалинской области в рамках воссоздания Восточного водородного кластера. Идеи, которые несколько лет назад были фантастическими, сейчас обретают практический контур. Уже начиная с 2024 года, оборудование появится на Сахалине: оно создается сейчас. Планируется, что заказчику начнут поставляться опытные образцы технологий в области водородной энергетики. В перспективе это позволит решить вопросы, связанные с энергоснабжением изолированных поселков, удаленных вышек сотовой связи. В целом это, конечно, положительно повлияет на качество жизни сахалинцев и курильчан», — прокомментировал зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

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