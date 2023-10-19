Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей

Однако уже в июле тендер был отменен по инициативе заказчика — Управления капитального строительства РБ. Отмечалось, что отменили тендер с целью внести изменения в проект, так как после недовольств общественности Евразийскую библиотеку было решено преобразовать в Дворец науки и культуры. Тогда на вопрос журналистов о том, будет ли закупка опубликована вновь, в УКС не ответили.