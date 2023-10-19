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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:07

Когда в Уфе построят Евразийскую библиотеку

Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей

19 октября 2023, 07:05
Фото: сайт главы РБ

Когда в Уфе построят Евразийскую библиотеку

В 2021 году было анонсировано строительство Евразийской библиотеки. Представлен был и проект здания, который вскоре был раскритикован архитекторами. С тех пор строительство было заморожено. Mkset узнал, когда уфимцам ждать «подарка» на юбилей города за 4 млрд рублей.

Одним из «подарков» Уфе на 450-летие была Евразийская библиотека. О планах на ее строительство глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в 2021 году на межрегиональном форуме «Писатель XXI века».

Возвести библиотеку планировали на пустующем месте рядом с Домом Республики и госпиталем ветеранов. Изначально ее планировали визуализировать в виде башкирской юрты. Проектированием занялись в 2022 году.

Проект и критика

Проект Евразийской библиотеки был представлен в марте 2022 года Радием Хабировым. Концепция отличалась от традиционных библиотек с залом и книгохранилищем. Это должен был быть многофункциональный просветительский центр, где бы собирались молодые люди, ученые, эксперты в различных областях, а писатели проводили бы встречи с читателями. Тогда глава региона подчеркивал необходимость такого места в Уфе.

Как и обещали, выполнили проект Евразийской библиотеки в стилистике башкирской юрты. Подтвердили и местоположение будущего здания — на площадке между Домом Республики и Госпиталем ветеранов войн. Посмотреть то, как был спроектирован внешний облик библиотеки можно на видео.

Видео: Сайт главы РБ
— Мы исходили из того, что для жителей Башкортостана, которые будут въезжать в Уфу со стороны аэропорта, эта юрта станет важным видовым элементом нашей столицы. Мы прорабатываем визуализацию библиотеки с искусствоведами и экспертами. Задача — протянуть мостики к нашей культуре, и мы постараемся сделать это очень красиво, — приводила слова главы Башкирии пресс-служба.

Внутри дизайн также мало напоминает традиционные библиотеки. Помимо книжного фонда и читального зала в проекте были предусмотрены места для лектория, коворкинга и свободного творчества.

Фото: Сайт главы РБ

Протягивать мостик к культуре Башкортостана планировали начать в мае 2022 года. Позже срок сместился на август 2022 года. К слову в том же месяце крайний раз на сайте главы региона и было упоминание Евразийской библиотеки.

Однако вернемся к проекту, который почти сразу после презентации столкнулся с критикой. В апреле 143 архитектора выступили против и написали открытое письмо с просьбой отказаться от концепции.

В своем письме архитекторы также обратили внимание и на то, что принимался проект без участия общественности и авторитетного жюри. Ведь такие крупные архитектурные проекты должны приниматься, по их мнению, именно так. Принятый внешний облик будущей библиотеки же серьезно конфликтует с другими объектами города, добавляли архитекторы.

В свою очередь «Союз архитекторов» республики изъявил желание оказать помощь власть и всю необходимую поддержку «в этой сложной ситуации».

Реакция властей ждать себя не заставила. В июле 2022 года состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с архитекторами региона, по итогам которого было решено создать специальный архитектурно-консультационный совет. Кроме того, глава выразил признательность за все предложения.

Как мы уже отмечали, после этой встречи на сайте главы Башкортостана никаких сообщений о будущем Евразийской библиотеки нет.

Однако все же стало известно, что спустя несколько дней произошел ребрендинг и Евразийская библиотека стала «Дворцом науки и культуры Республики Башкортостан». На этом моменте и все застопорилось.

Фото: сайт главы РБ

Тендер

Тендер на поиск подрядчика для строительства тогда еще Евразийской библиотеки был объявлен в мае 2022 года. Начальная и максимальная стоимость объекта — до 4 миллиардов рублей.

Возводить объект, согласно данным Госзакупки, планировали в рамках нацпроекта «Культура». Подрядчик должен был до 30 июня 2024 года выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить здание и поставить необходимое оборудование для его эксплуатации. Денежные средства планировали выделить из бюджета Башкортостана.

Однако уже в июле тендер был отменен по инициативе заказчика — Управления капитального строительства РБ. Отмечалось, что отменили тендер с целью внести изменения в проект, так как после недовольств общественности Евразийскую библиотеку было решено преобразовать в Дворец науки и культуры. Тогда на вопрос журналистов о том, будет ли закупка опубликована вновь, в УКС не ответили.

Mkset вновь обратилось к властям. Нам вновь пояснили, что в связи с переименованием объекта в адресную инвестиционную программу на 2022 год и планово на 2023-24 года были внесены соответствующие изменения. Выделенные средства были перераспределены до 2025 год.

Таким образом, ждать появления ДНК Башкортостана к 450-летию Уфы не стоит, строительство объекта было перенесено на 2025 год, заявили нам в Министерстве строительсва РБ.

Опыт других регионов

Еще во время разработки проекта библиотеки Радий Хабиров посещал Национальную библиотеку Беларуси. Как сообщалось пресс-службой главы РБ, учреждение является одним из крупнейших социокультурных центров и главным книгохранилищем страны.

Так, по итогам визита глава региона «высоко оценил» архитектурную концепцию здания, творческое оснащение и многоплановую программу работы. Опыт соседней страны было решено использовать при создании тогда еще Евразийской библиотеки.

— Это правильный подход к организации работы. При проектировании Евразийской библиотеки в Уфе мы ставим аналогичные задачи. К 450-летию города планируем создать многофункциональный центр для работы и отдыха молодёжи и жителей старшего поколения, учёных и экспертов в различных областях, а также семей с детьми. Для этого представители нашей республики изучают опыт работы лучших библиотек России и зарубежных стран, — Радий Хабиров.

Выглядит Национальная библиотека Беларуси вот так. Некоторые внешние сходства с проектом ДНК Башкортостана все же есть.

Фото: Нацыянальная бібліятэка Беларусі // vk.com

Однако далеко за опытом ходить не нужно. В соседнем Татарстане подобный проект реализовали еще в 2020 году в бывшем здании казанского филиала музея Ленина, которое сейчас носит название «Национальный культурный центр „Казань“».

Справедливости ради отметим, что с нуля здание для размещения Национальной библиотеки строить Татарстану не пришлось. Точнее идея была, однако общественность выступила против строительства нового здания в историческом центре города.

Так, располагается здание на Набережной реки Казанка и имеет выход на террасу. В самом здании также есть книжный фонд, читальный зал, места для коворкинга и проведение мероприятий. Выглядит все так.

Фото: Город Казань // vk.com

На данный момент в Башкортостане есть традиционная Национальная библиотека им. А. З. Валиди: с книжным фондом и читальном залом. Главный корпус находится по адресу Ленина, 4. Судя по социальным сетям учреждения, в здании регулярно проводятся лекции и встречи с авторами.

Фото: Национальная библиотека Башкортостана // vk.com

Однако кажется помещения действующей библиотеки требует более современных решений, которые будут создавать удобства как для проведения мероприятий, так и для чтения книг. Так что пока ждем 2025 год и обещанную ДНК Башкортостана.

#Видео#Элина Сайфранова
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