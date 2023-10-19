Представители бизнеса дали высокую оценку инвестиционному стандарту Сахалина

«Сам факт того, что предприниматели требуют больше сервисов, — это отличная тенденция. Это говорит о желании развиваться и стимулирует к этому всех участников инвестиционного процесса. Добавлю, что за последнее время мы представили мастер-планы развития практически всех районов. Я считаю, что бизнес должен тоже знать их досконально. Ведь там указаны все объекты, как существующие, так и будущие, которые как раз и будет создавать бизнес, вкладывать в их развитие. В мастер-планах отражены инженерные сети, возможности для развития логистики и так далее. К примеру, все компании, которые находятся на рынке недвижимости, должны знать о том, что и где сейчас строится и будет возводиться в ближайшие годы. Это необходимо для того, чтобы бизнес мог работать над своим горизонтом планирования», — подчеркнул губернатор Сахалинской области.