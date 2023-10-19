Парапутешественник Игорь Скикевич вживую увидел маяк Анива на Сахалине

«От всего сердца благодарю министерство туризма за возможность посетить это удивительное место. Легендарный и загадочный маяк-призрак на Сахалине манит путешественников со всего мира. На стыке двух водных стихий — Японского и Охотского морей — он стоит, одинокий и заброшенный. Однако он заставляет романтиков преодолевать километры по воде, чтобы найти себя на краю света. Его неприступность, как магнит, притягивает всех любителей приключений и является одним из самых труднодоступных маяков России. Но это не останавливает путешественников. В том числе не остановило и меня, как человека, живущего в инвалидной коляске. Мечта увидеть этот удивительный маяк жила во мне почти 50 лет. И вот настал тот день истины, когда мечта сбывается, если ты сильно веришь в нее, идешь к ней, несмотря ни на что, и действуешь», — поделился впечатлениями Игорь Скикевич.