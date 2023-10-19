Отравившаяся школьница алкоголем, закрытие спорткомплекса «ТАН» и ведьмы в Башкирии

Posted 19 октября, 16:29
Published 19 октября, 16:29
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В Уфе продали спортивный комплекс «ТАН», в результате 1 ноября он закроется. Так, на двери спортивного комплекса очевидцы увидели сообщение о скором закрытии комплекса, а в приемной уже пояснили, что решение принято на основании его продажи. Об этом сообщает телеканал UTV. Дальнейшая судьба «ТАНа» пока неизвестна. В то же время в мэрии Уфы заявили, что уведомление о сносе здания к ним не поступало.
Отец-одиночка в Башкирии выиграл дело о взыскании алиментов с матери своих детей, которая задолжала им более 430 тысяч рублей. Женщина скрылась, но была найдена и доставлена в отделение исполнительных органов.
Гражданка предупреждена об ответственности за уклонение от алиментов. Она согласилась выплатить задолженность и восстановить общение со своими сыновьями. Повторное уклонение может привести к уголовному делу.
Жители Башкирии жалуются на отсутствие отопления. Госжилстройнадзор Башкирии прокомментировал данную ситуацию и сообщил, что уже получил около 500 звонков и почти 200 писем от жителей с жалобами на отсутствие или слабую подачу отопления. Причины — недостаточная проходимость системы воздуха, неисправность отопительной системы и снижение давления из-за большого количества подключенных домов. Также, причиной стало то, что бригады рабочих имеют трудности с доступом к верхним этажам для воздухообмена.
Школьница из Башкирии решила посетить вечеринку под названием KULTURA PARTY. Согласно информации на афише, мероприятие было доступно для подростков от 14 лет по цене 150 рублей. По словам организаторов, девочка якобы случайно оказалась в баре вместе с толпой подростков, при этом она оплатила входной билет и предъявила подтверждение оплаты. По словам матери, ее дочери налили несколько шотов, после которых девочку увозили при полицейских. Организаторы вечеринки утверждают, что алкоголь вообще не продавался, только кола.
В селе Арханельском две жительницы, Гульназ и Альбина, обвиняют друг друга в черной магии и дьявольских проклятиях. Жители села считают Гульназ колдуньей, которая терроризирует соседей. Недавно Альбина стала жертвой черной магии Гульназ, которая утверждала, что Альбина ведьма, нуждающаяся в изгнании.
Альбина установила камеры, чтобы доказать, что Гульназ не ведьма. Однако она обнаружила, что Гульназ делает странные движения руками, что убедило Альбину в ее колдовстве. В результате, между ними произошла драка и они пришли в полицию. Теперь участковому предстоит разобраться в этой сельской магии.
В Уфе суд взыскал с компании ООО «Помощь» задолженность по зарплатам сотрудников в размере 1,8 миллиона рублей. Известно, что иск подали бывшие работники, а именно 23 водителя. По информации «КоммерсантЪ-Башкортостан», иск был удовлетворен частично, а задолженность по заработным платам копилась с сентября 2022 по март 2023 года. Напомним, что началась история с записанного в марте 2023 года видеообращения, в котором бывшие работники рассказали, что не получали оплату за свой труд уже полгода. Тогда же случаем заинтересовалась прокуратура Башкирии, а спустя несколько дней стало известно о возбуждении уголовного дела.