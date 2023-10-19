Отравившаяся школьница алкоголем, закрытие спорткомплекса «ТАН» и ведьмы в Башкирии

В селе Арханельском две жительницы, Гульназ и Альбина, обвиняют друг друга в черной магии и дьявольских проклятиях. Жители села считают Гульназ колдуньей, которая терроризирует соседей. Недавно Альбина стала жертвой черной магии Гульназ, которая утверждала, что Альбина ведьма, нуждающаяся в изгнании.

Альбина установила камеры, чтобы доказать, что Гульназ не ведьма. Однако она обнаружила, что Гульназ делает странные движения руками, что убедило Альбину в ее колдовстве. В результате, между ними произошла драка и они пришли в полицию. Теперь участковому предстоит разобраться в этой сельской магии.