Новую театральную сцену Чехов-центра официально открыли на Сахалине

«Я поздравляю коллектив театра и зрителей с праздником! Наш театр стал настолько востребованным у жителей и гостей региона, что уже не справлялся со зрительским спросом. Поэтому я поручил создать в областном центре новое арт-пространство. Хочу поблагодарить коллектив театра, министерство культуры за огромную работу, которую вы проделали в кратчайшие сроки. Уверен, что зрители оценят ее по достоинству, — отметил губернатор Валерий Лимаренко. — Развитию культуры мы продолжим уделять большое внимание. На это нас нацеливает и президент России Владимир Владимирович Путин, и отчетливый запрос на повышение доступности культуры, который мы фиксируем со стороны жителей. И я уверен, что с каждым годом культурная жизнь области будет становиться все более яркой и разнообразной».