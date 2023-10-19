mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Мусульмане отметили, что башня на банкноте была отражена исторически верно

Мусульмане отметили, что башня на банкноте была отражена исторически верно

19 октября 2023, 09:49
Фото: 1MI
Мусульмане выразили удивление позицией РПЦ, которая поддержала добавление креста на изображение башни на новой банкноте в 1000 рублей, указав, что на башне исторически не было креста и она сейчас является музеем, а не церковью.

Позиция Русской православной церкви (РПЦ) по изменению дизайна банкноты в 1000 рублей вызвала удивление у Духовного управления мусульман. РПЦ поддержала добавление креста на изображение купола, хотя изначально этого не было, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, представители мусульманской общины отметили, что башня, изображенная на банкноте, является исторически достоверной и не требует добавления религиозных символов. Они также подчеркнули, что уважают верующих христиан, но сами не требуют изображения исламских символов на деньгах. Вместо этого они призывают обеспечить строительство большего количества мечетей для мусульман.

Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Сегодня, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Сегодня, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Сегодня, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Сегодня, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Сегодня, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37