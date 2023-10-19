Мусульмане отметили, что башня на банкноте была отражена исторически верно

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Позиция Русской православной церкви (РПЦ) по изменению дизайна банкноты в 1000 рублей вызвала удивление у Духовного управления мусульман. РПЦ поддержала добавление креста на изображение купола, хотя изначально этого не было, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В свою очередь, представители мусульманской общины отметили, что башня, изображенная на банкноте, является исторически достоверной и не требует добавления религиозных символов. Они также подчеркнули, что уважают верующих христиан, но сами не требуют изображения исламских символов на деньгах. Вместо этого они призывают обеспечить строительство большего количества мечетей для мусульман.