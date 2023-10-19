Мусульмане отметили, что башня на банкноте была отражена исторически верно

В свою очередь, представители мусульманской общины отметили, что башня, изображенная на банкноте, является исторически достоверной и не требует добавления религиозных символов. Они также подчеркнули, что уважают верующих христиан, но сами не требуют изображения исламских символов на деньгах. Вместо этого они призывают обеспечить строительство большего количества мечетей для мусульман.