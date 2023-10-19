МУП УИС обратилось в ФСБ Башкирии после обмана предпринимателем на 5,4 млн рублей

В результате совместных действий ФСБ Башкирии была выявлена и прекращена преступная деятельность 38-летнего гражданина Уфы. По версии правоохранителей, он украл деньги, используя фальшивые документы. Выяснилось, что МУП УИС заключило договор с ИП на проведение лабораторных исследований проб горячей воды. Однако предприниматель не выполнил свои обязательства, не взял пробы воды и не предоставил их в Центр гигиены и эпидемиологии. Вместо этого он представил в МУП УИС поддельные протоколы лабораторных испытаний, чтобы получить оплату.