МУП УИС обратилось в ФСБ Башкирии после обмана предпринимателем на 5,4 млн рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В 2023 году МУП УИС обратилось в УФСБ России по Республике Башкортостан, чтобы запросить проверку компании, с которой предприятие заключило договор. Подозревалось, что обязательства не выполнялись должным образом. Это вызвало не только материальный ущерб для предприятия, но и подвергло сомнению качество горячей воды, которую получает население города Уфы.
В результате совместных действий ФСБ Башкирии была выявлена и прекращена преступная деятельность 38-летнего гражданина Уфы. По версии правоохранителей, он украл деньги, используя фальшивые документы. Выяснилось, что МУП УИС заключило договор с ИП на проведение лабораторных исследований проб горячей воды. Однако предприниматель не выполнил свои обязательства, не взял пробы воды и не предоставил их в Центр гигиены и эпидемиологии. Вместо этого он представил в МУП УИС поддельные протоколы лабораторных испытаний, чтобы получить оплату.
В результате действий мошенника МУП УИС понесло ущерб в размере более 5,4 миллионов рублей в период с 2022 по 2023 годы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении данного частного предпринимателя. В настоящее время проводятся следственные действия для задокументирования всех обстоятельств преступной деятельности.