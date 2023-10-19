Массовые проверки водителей в Уфе: кого это коснется

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Проведение рейдов направлено на уменьшение аварийности, предупреждение нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, которые допускаются водителями автобусов.
Автоинспекторы осуществляют проверки с участием сотрудников отделов технического контроля, чтобы выявить и пресечь нарушения ПДД, совершаемые водителями автобусов.
Особое внимание уделяется состоянию автобусов и их соответствию установленным требованиям, прохождению водителями предрейсовых медицинских и технических осмотров, соблюдению ими режима работы и отдыха, а также нормам перевозки пассажиров, добавили в ГИБДД.