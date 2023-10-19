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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

ГИБДД Уфы проверит автобусы

Массовые проверки водителей в Уфе: кого это коснется

19 октября 2023, 06:33
Фото: 1MI

ГИБДД Уфы проверит автобусы

Сегодня в Уфе проходят регулярные проверки пассажирского транспорта, информируют в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Проведение рейдов направлено на уменьшение аварийности, предупреждение нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, которые допускаются водителями автобусов.

Автоинспекторы осуществляют проверки с участием сотрудников отделов технического контроля, чтобы выявить и пресечь нарушения ПДД, совершаемые водителями автобусов.

Особое внимание уделяется состоянию автобусов и их соответствию установленным требованиям, прохождению водителями предрейсовых медицинских и технических осмотров, соблюдению ими режима работы и отдыха, а также нормам перевозки пассажиров, добавили в ГИБДД.

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Проверки водителей#Массовые проверки#Виалина Ахсанова#Рейды
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