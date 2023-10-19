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Губернатор Валерий Лимаренко встретился с героическим экипажем танка «Алеша»

19 октября 2023, 05:50
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел встречу с членами экипажа танка «Алеша, ставшего легендарным в зоне СВО. Глава островного региона пообщался с уроженцем Сахалина Александром Леваковым и его боевыми товарищами — Филиппом Евсеевым и Алексеем Неустроевым из Якутии.
правительство Сахалинской областиправительство Сахалинской области
правительство Сахалинской области

Встреча состоялась в правительстве Сахалинской области. Валерий Лимаренко выразил бойцам искреннюю благодарность за подвиг: танковый экипаж под командованием Александра Левакова героически отразил атаку сил ВСУ на Запорожском направлении. В этом бою наши солдаты уничтожили 8 единиц техники противника, в том числе два танка. ВСУ также потеряли более 100 человек убитыми и ранеными. Все трое танкистов удостоены звания Героев России. Губернатор островного региона поблагодарил солдат за службу Отечеству.

«Ребята, спасибо вам за службу! Берегите себя. В августе, когда я по работе приезжал в Шахтерск, удалось встретиться с мамой Александра Левакова. Теперь рад пообщаться с земляком лично. Кстати, Алексей и Филипп тоже наши земляки — они дальневосточники. Если есть какие-то вопросы или нужна помощь, всегда можете на нас рассчитывать», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Боевой экипаж танка «Алеша» прибыл на Сахалин в начале недели. В рамках короткого отпуска солдаты уже встретились с жителями Углегорского района и посетили концерт.

«Успел побывать в родной школе, навестил своих учителей. Они все на месте. Пообщался с учителями физкультуры, физики и химии. Все друг друга помним. В прошлый раз я был на Сахалине в 2016 году. Вижу существенные изменения. К примеру, в Углегорске все было унылым. Сейчас дома привели в порядок, реконструировали. Едешь по главной улице — думаешь, ничего себе. Я примерно знаю, где что было. Изменения видны. И при этом в лучшую сторону», — поделился солдат Александр Леваков.

В Сахалинской области члены экипажа танка «Алеша» пообщаются со школьниками, встретятся с ветеранами, посетят учреждения культуры и сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества». В конце недели солдаты вновь отправятся в зону СВО.

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