Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии

Согласно федеральному указу, вооруженная охрана будет усиленно контролировать объекты МВД, включая работу двух вооруженных сотрудников в бронежилетах и касках, один из которых будет обеспечивать круглосуточную охрану. Также будет строго соблюдаться закрытие зданий и окон после окончания приема граждан.