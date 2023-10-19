Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В связи с ростом напряженности в израильско-палестинском конфликте все подразделения МВД Башкортостана принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности, сообщает тг-канал «Mash Batash».
Согласно федеральному указу, вооруженная охрана будет усиленно контролировать объекты МВД, включая работу двух вооруженных сотрудников в бронежилетах и касках, один из которых будет обеспечивать круглосуточную охрану. Также будет строго соблюдаться закрытие зданий и окон после окончания приема граждан.
Такие меры обусловлены ситуацией на Ближнем Востоке, а также нестабильностью и массовыми митингами в Европе. Сотрудников МВД призывают обратить особое внимание на скопления людей, объединенных общей религией.