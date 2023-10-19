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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

МВД Башкирии усиливает охрану из-за обстановки на Ближнем Востоке

Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии

19 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI

МВД Башкирии усиливает охрану из-за обстановки на Ближнем Востоке

Федеральный указ вступил в регионах в силу с сегодняшнего дня.

В связи с ростом напряженности в израильско-палестинском конфликте все подразделения МВД Башкортостана принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности, сообщает тг-канал «Mash Batash».

Согласно федеральному указу, вооруженная охрана будет усиленно контролировать объекты МВД, включая работу двух вооруженных сотрудников в бронежилетах и касках, один из которых будет обеспечивать круглосуточную охрану. Также будет строго соблюдаться закрытие зданий и окон после окончания приема граждан.

Такие меры обусловлены ситуацией на Ближнем Востоке, а также нестабильностью и массовыми митингами в Европе. Сотрудников МВД призывают обратить особое внимание на скопления людей, объединенных общей религией.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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