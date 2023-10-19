Глоба спрогнозировал удачу жителям Башкирии этих двух знаков зодиака

Так, среди счастливчиков люди, родившиеся под созвездием Козерога. До конца октября они смогут осуществить свои заветные желания, однако важно не упустить такой шанс. Козероги также получат возможность достигнуть цель и получить щедрое вознаграждение, для этого нужно применить свойственные им упорство и последовательность.