Глоба спрогнозировал удачу жителям Башкирии этих двух знаков зодиака

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Последние дни октября окажутся самыми благоприятными для представителей двух знаков зодиака. Об этом сообщает портал ngnovoros.ru со ссылкой на астролога Павла Глобу.
Так, среди счастливчиков люди, родившиеся под созвездием Козерога. До конца октября они смогут осуществить свои заветные желания, однако важно не упустить такой шанс. Козероги также получат возможность достигнуть цель и получить щедрое вознаграждение, для этого нужно применить свойственные им упорство и последовательность.
Втором знаком зодиака, представителям которого улыбнется удача, является Скорпион. Задачи, казавшиеся ранее неосуществимыми, будут решены, а результат будет радовать. Преодолеть возникающие трудности получится с помощью давних друзей.