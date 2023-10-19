mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Глоба спрогнозировал удачу жителям Башкирии этих двух знаков зодиака

Глоба спрогнозировал удачу жителям Башкирии этих двух знаков зодиака

19 октября 2023, 09:33
Фото: 1MI
Удача представителям этих двух знаков зодиака будет улыбаться до конца октября.

Последние дни октября окажутся самыми благоприятными для представителей двух знаков зодиака. Об этом сообщает портал ngnovoros.ru со ссылкой на астролога Павла Глобу.

Так, среди счастливчиков люди, родившиеся под созвездием Козерога. До конца октября они смогут осуществить свои заветные желания, однако важно не упустить такой шанс. Козероги также получат возможность достигнуть цель и получить щедрое вознаграждение, для этого нужно применить свойственные им упорство и последовательность.

Втором знаком зодиака, представителям которого улыбнется удача, является Скорпион. Задачи, казавшиеся ранее неосуществимыми, будут решены, а результат будет радовать. Преодолеть возникающие трудности получится с помощью давних друзей.

#Общество#Гороскоп
Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Сегодня, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Сегодня, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Сегодня, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Сегодня, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Сегодня, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37