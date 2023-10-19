Чиновник Минтранса попросил жителей «перетерпеть» пробки по всей Уфе

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Руслан Гарипов, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, высказался о проблеме пробок в Уфе на экспертной дискуссии «Коммерсант-Башкортостан».
По его мнению, причиной пробок является активное строительство и восстановление дорог в связи с предстоящим 450-летием Уфы. В данный момент в городе строятся 26 мостовых сооружений, приводится в нормативное состояние около 1,5 тыс. кв. дорог, а также добавляется более 54 км новых дорог. Гарипов призывает жителей города просто перетерпеть эти неудобства, связанные с дорожными работами.
Ранее Mkset сообщал о том, что 2 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии была поднята тема пробок в Уфе. В частности, было отмечено большое количество жалоб горожан из-за ситуации на дорогах. В свою очередь премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что обсуждение данной проблемы проводится уже не в первый раз, также были заключены некоторые договоренности.