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Чиновник Минтранса попросил жителей «перетерпеть» пробки по всей Уфе

Чиновник Минтранса попросил жителей «перетерпеть» пробки по всей Уфе

19 октября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии высказался о нашумевшей проблеме уфимцев

Руслан Гарипов, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, высказался о проблеме пробок в Уфе на экспертной дискуссии «Коммерсант-Башкортостан».

По его мнению, причиной пробок является активное строительство и восстановление дорог в связи с предстоящим 450-летием Уфы. В данный момент в городе строятся 26 мостовых сооружений, приводится в нормативное состояние около 1,5 тыс. кв. дорог, а также добавляется более 54 км новых дорог. Гарипов призывает жителей города просто перетерпеть эти неудобства, связанные с дорожными работами.

Ранее Mkset сообщал о том, что 2 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии была поднята тема пробок в Уфе. В частности, было отмечено большое количество жалоб горожан из-за ситуации на дорогах. В свою очередь премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что обсуждение данной проблемы проводится уже не в первый раз, также были заключены некоторые договоренности.

#Общество#Город#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Виалина Ахсанова#Социальные проблемы
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