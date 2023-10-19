Чиновник Минтранса попросил жителей «перетерпеть» пробки по всей Уфе

Ранее Mkset сообщал о том, что 2 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии была поднята тема пробок в Уфе. В частности, было отмечено большое количество жалоб горожан из-за ситуации на дорогах. В свою очередь премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что обсуждение данной проблемы проводится уже не в первый раз, также были заключены некоторые договоренности.