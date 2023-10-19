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Две женщины из села Архангельское в Башкирии обвиняют друг друга в черной магии

Черная магия и дьявольские ритуалы: как две колдуньи терроризируют село Архангельское

19 октября 2023, 14:12
Фото: 1MI

Две женщины из села Архангельское в Башкирии обвиняют друг друга в черной магии

В селе Архангельское, расположенном в Башкортостане, разразилась настоящая ведьминская битва.

Две местные жительницы села Арханельское, Гульназ и Альбина, обвиняют друг друга в черной магии, извращенных ритуалах и дьявольских проклятиях. Жители этого села утверждают, что Гульназ — страшная колдунья, которая терроризирует всех своих соседей. Она постоянно посылает проклятия, совершает нечто загадочное и жуткое, затем люди находят у себя странные и ужасающие предметы, рассказывает издание «SHOT».

Недавно жертвой черной магии Гульназ стала Альбина. Гульназ утверждала, будто Альбина — настоящая ведьма, которую необходимо изгнать. И всё из-за того, что Альбина совершила «сатанинский поступок» — она работала на поле и закопала муравейник в землю.

С камерами, установленными Альбиной, было решено доказать, что она не является ведьмой.

Однако она обнаружила ужасные вещи: когда Гульназ проходила мимо дома, она делала странные движения руками, и Альбина была уверена, что это колдовство. Вскоре после этого произошла драка между «ведьмами», и им пришлось обратиться в полицию с взаимными заявлениями. Теперь участковому предстоит погрузиться в увлекательный мир сельской магии и составить несколько десятков страниц полицейских заклинаний.

Видео: SHOT
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Терроризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Разборки#Виалина Ахсанова
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