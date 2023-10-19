Черная магия и дьявольские ритуалы: как две колдуньи терроризируют село Архангельское

Однако она обнаружила ужасные вещи: когда Гульназ проходила мимо дома, она делала странные движения руками, и Альбина была уверена, что это колдовство. Вскоре после этого произошла драка между «ведьмами», и им пришлось обратиться в полицию с взаимными заявлениями. Теперь участковому предстоит погрузиться в увлекательный мир сельской магии и составить несколько десятков страниц полицейских заклинаний.