Черная магия и дьявольские ритуалы: как две колдуньи терроризируют село Архангельское

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Две местные жительницы села Арханельское, Гульназ и Альбина, обвиняют друг друга в черной магии, извращенных ритуалах и дьявольских проклятиях. Жители этого села утверждают, что Гульназ — страшная колдунья, которая терроризирует всех своих соседей. Она постоянно посылает проклятия, совершает нечто загадочное и жуткое, затем люди находят у себя странные и ужасающие предметы, рассказывает издание «SHOT».
Недавно жертвой черной магии Гульназ стала Альбина. Гульназ утверждала, будто Альбина — настоящая ведьма, которую необходимо изгнать. И всё из-за того, что Альбина совершила «сатанинский поступок» — она работала на поле и закопала муравейник в землю.
С камерами, установленными Альбиной, было решено доказать, что она не является ведьмой.
Однако она обнаружила ужасные вещи: когда Гульназ проходила мимо дома, она делала странные движения руками, и Альбина была уверена, что это колдовство. Вскоре после этого произошла драка между «ведьмами», и им пришлось обратиться в полицию с взаимными заявлениями. Теперь участковому предстоит погрузиться в увлекательный мир сельской магии и составить несколько десятков страниц полицейских заклинаний.