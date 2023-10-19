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Хабиров прокомментировал новость о проведение в Уфе международного форума

«Большая честь»: Хабиров отреагировал на высказывание Путина об Уфе

19 октября 2023, 10:41
Фото: 1MI

Хабиров прокомментировал новость о проведение в Уфе международного форума

Высказался об Уфе Владимир Путин сегодня, 19 октября, в рамках между народного спортивного форума.

Стало известно, что Уфа избрана следующим городом для проведения международного форума «Россия — спортивная держава» в 2024 году. Анонсировал следующий город Владимир Путин сегодня, 19 октября. Реакция главы Башкортостана не заставила себя долго ждать.

— Для нас это огромная честь и большая ответственность. Очень важное мероприятие, которое поможет развитию спорта и физкультуры в нашей республике, — Радий Хабиров.

Также глава региона поблагодарил президента за доверие и подарок к 450-летию Уфы.

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