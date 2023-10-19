«Большая честь»: Хабиров отреагировал на высказывание Путина об Уфе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Стало известно, что Уфа избрана следующим городом для проведения международного форума «Россия — спортивная держава» в 2024 году. Анонсировал следующий город Владимир Путин сегодня, 19 октября. Реакция главы Башкортостана не заставила себя долго ждать.
— Для нас это огромная честь и большая ответственность. Очень важное мероприятие, которое поможет развитию спорта и физкультуры в нашей республике, — Радий Хабиров.
Также глава региона поблагодарил президента за доверие и подарок к 450-летию Уфы.