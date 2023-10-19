Аэрофлот показал коллегам из Венесуэлы возможности АИС ОВП «Леонардо»

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
На АИС ОВП (автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок) «Аэрофлот» перешёл осенью минувшего года. Таким образом компания одной из первых на российском рынке авиаперевозок перешла на импортозамещение по этому направлению, пишет rostovgazeta.ru.
Представители Conviasa ознакомились с основными принципами функционирования программных компонентов АИС ОВП. Это системы регистрации пассажиров и багажа, бронирования билетов, а также оформления электронной документации и другие сервисы.
Заместитель гендиректора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич заявил, что первый год использования АИС ОВП показал эффективность этой системы.
В июне текущего года «Аэрофлот» и Conviasa подписали меморандум о расширении сотрудничества между РФ и государствами Карибского бассейна. Уже в следующем году авиаперевозчик из Венесуэлы планирует перейти на АИС ОВП. Это позволит реализовать соглашение «код-шер/свободная продажа». Компании смогут совместно эксплуатировать рейсы, а пассажирам станут доступны льготы обоих авиаперевозчиков.