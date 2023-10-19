Аэрофлот показал коллегам из Венесуэлы возможности АИС ОВП «Леонардо»

В июне текущего года «Аэрофлот» и Conviasa подписали меморандум о расширении сотрудничества между РФ и государствами Карибского бассейна. Уже в следующем году авиаперевозчик из Венесуэлы планирует перейти на АИС ОВП. Это позволит реализовать соглашение «код-шер/свободная продажа». Компании смогут совместно эксплуатировать рейсы, а пассажирам станут доступны льготы обоих авиаперевозчиков.