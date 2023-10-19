500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Жители Башкирии продолжают жаловаться на отсутствие отопления в своих квартирах, несмотря на то, что отопительный сезон уже начался. Они оставляют комментарии в социальных сетях, а также обращаются в коммунальные службы.
Госжилстройнадзор Башкирии прокомментировал данную ситуацию и сообщил, что уже получил около 500 звонков и почти 200 писем от жителей с жалобами на отсутствие или слабую подачу отопления.
Одной из основных причин возникновения проблем с отоплением является недостаточная проходимость системы воздуха, неисправность отопительной системы, частота аварийных ситуаций и снижение давления теплоносителя из-за большого количества одновременно подключаемых домов. Кроме того, бригады рабочих часто сталкиваются с трудностями при доступе к квартирам на верхних этажах для проведения воздухообмена.
Ранее Mkset сообщал о том, какие действия нужно предпринимать, если в квартире до сих пор нет тепла. В первую очередь, советует Роспотребнадзор, нужно замерить температуру. В холодное время года она должна составлять 18-24 градусов. Если температура не соответствует норме, следует написать письменное заявление в управляющую организацию.