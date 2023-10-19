500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме

Ранее Mkset сообщал о том, какие действия нужно предпринимать, если в квартире до сих пор нет тепла. В первую очередь, советует Роспотребнадзор, нужно замерить температуру. В холодное время года она должна составлять 18-24 градусов. Если температура не соответствует норме, следует написать письменное заявление в управляющую организацию.