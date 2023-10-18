Завтра в Уфе пройдут массовые проверки общественного транспорта

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Завтра, 19 октября, в Уфе пройдут массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РБ.
Отмечается, что направлены проверки будут на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, а также прохождению водителями медицинского и технического осмотров.
Рейды будут проводить сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов.