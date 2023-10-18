Завтра в Уфе пройдут массовые проверки общественного транспорта

Отмечается, что направлены проверки будут на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, а также прохождению водителями медицинского и технического осмотров.