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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Завтра в Уфе пройдут массовые проверки общественного транспорта

Завтра в Уфе пройдут массовые проверки общественного транспорта

18 октября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Об этом сообщили в Минтрансе РБ.

Завтра, 19 октября, в Уфе пройдут массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РБ.

Отмечается, что направлены проверки будут на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, а также прохождению водителями медицинского и технического осмотров.

Рейды будут проводить сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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