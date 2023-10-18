Яйца снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На самом деле, яйца оказывают положительный эффект на организм: они очищают сосуды, поддерживают здоровье печени и препятствуют образованию холестериновых налетов на стенках сосудов. Таким образом, употребление яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт, пишет ИА RuNews24.ru.
Согласно экспертам, яйца содержат много аминокислот, которые являются мощными антиоксидантами. Рекомендуется употреблять желток яйца от 2 до 3 раз в неделю.