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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Яйца снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

18 октября 2023, 08:15
Есть мнение, что яйца приводят к повышению содержания «плохого» холестерина в крови. Однако специалисты утверждают, что это неправильное представление.

На самом деле, яйца оказывают положительный эффект на организм: они очищают сосуды, поддерживают здоровье печени и препятствуют образованию холестериновых налетов на стенках сосудов. Таким образом, употребление яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт, пишет ИА RuNews24.ru.

Согласно экспертам, яйца содержат много аминокислот, которые являются мощными антиоксидантами. Рекомендуется употреблять желток яйца от 2 до 3 раз в неделю.

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