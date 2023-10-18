В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Абдильфатом Мухаметганеевым

Абдильфат Мухаметганеев родился в городе Стерлитамак в 1995 году. После окончания школы обучался на мастера печатного дела в Уфимском профессиональном колледже имени С. Бикеева. В период с 2014 по 2015 годы проходил срочную службу во внутренних войсках Северо-Кавказского округа МВД России в должности старшего радиотелефониста. В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды ВС РФ.