В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Абдильфатом Мухаметганеевым

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Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 05:25
Абдильфат Мухаметганеев родился в городе Стерлитамак в 1995 году. После окончания школы обучался на мастера печатного дела в Уфимском профессиональном колледже имени С. Бикеева. В период с 2014 по 2015 годы проходил срочную службу во внутренних войсках Северо-Кавказского округа МВД России в должности старшего радиотелефониста. В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды ВС РФ.
По указу президента Владимира Путина Абдильфат Мухаметганеев был посмертно награжден «Орденом Мужества».
— Абдильфат Мухаметганеев неоднократно проявлял доблесть, героизм и отвагу, успешно выполнял боевые задачи, — отметил Рустем Рахматуллин.