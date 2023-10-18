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В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Абдильфатом Мухаметганеевым

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Абдильфатом Мухаметганеевым

18 октября 2023, 03:36
Фото: Рустем Рахматуллин// VK.com
Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин.

Абдильфат Мухаметганеев родился в городе Стерлитамак в 1995 году. После окончания школы обучался на мастера печатного дела в Уфимском профессиональном колледже имени С. Бикеева. В период с 2014 по 2015 годы проходил срочную службу во внутренних войсках Северо-Кавказского округа МВД России в должности старшего радиотелефониста. В сентябре 2022 года был мобилизован в ряды ВС РФ.

По указу президента Владимира Путина Абдильфат Мухаметганеев был посмертно награжден «Орденом Мужества».

— Абдильфат Мухаметганеев неоднократно проявлял доблесть, героизм и отвагу, успешно выполнял боевые задачи, — отметил Рустем Рахматуллин.
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