В Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница

В Москве задержаны женщина по подозрению в торговле людьми и ее возможная сообщница. Жительницу Москвы по имени Юлия и гражданку Узбекистана по имени Фирузу арестовали в связи с этим делом, как сообщает прокуратура столицы.