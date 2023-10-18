В Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Пока решение о задержании руководителя женского приюта, который, предположительно, имеет отношение к этому происшествию, находится на рассмотрении, пишет RT.
17 октября стало известно, что следователи Следственного комитета России в Москве проверяют законность опекунства, которое было установлено одной из москвичек над 15 несовершеннолетними. В рамках этого расследования возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Источники RT предполагают, что подозреваемая могла использовать этих детей для заработка.
Предполагается, что ее возможной соучастницей является руководительница женского приюта. Она также была задержана. Ее супруг утверждает, что его жену «оклеветали».