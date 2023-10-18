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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

В Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница

18 октября 2023, 17:23
В Москве задержаны женщина по подозрению в торговле людьми и ее возможная сообщница. Жительницу Москвы по имени Юлия и гражданку Узбекистана по имени Фирузу арестовали в связи с этим делом, как сообщает прокуратура столицы.

Пока решение о задержании руководителя женского приюта, который, предположительно, имеет отношение к этому происшествию, находится на рассмотрении, пишет RT.

17 октября стало известно, что следователи Следственного комитета России в Москве проверяют законность опекунства, которое было установлено одной из москвичек над 15 несовершеннолетними. В рамках этого расследования возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источники RT предполагают, что подозреваемая могла использовать этих детей для заработка.

Предполагается, что ее возможной соучастницей является руководительница женского приюта. Она также была задержана. Ее супруг утверждает, что его жену «оклеветали».

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