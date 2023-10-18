В Башкирии примут закон, ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Депутаты регионального Госсобрания рассмотрят законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Закон в настоящее время обязывает органы государственной власти принимать меры по защите ребенка от информации, которая не только пропагандирует, но и демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также содержит информацию, пропагандирующую педофилию и способную вызвать у детей желание сменить пол.
Решение о направлении инициативы на рассмотрение в целом было принято членами комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий республиканского парламента.
Отмечается, что изменения предложено внести для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Законопроект был принят в первом чтении предыдущим созывом Курултая в июне.