В Башкирии примут закон, ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

Депутаты регионального Госсобрания рассмотрят законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Закон в настоящее время обязывает органы государственной власти принимать меры по защите ребенка от информации, которая не только пропагандирует, но и демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также содержит информацию, пропагандирующую педофилию и способную вызвать у детей желание сменить пол.