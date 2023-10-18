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В Башкирии примут закон, ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

В Башкирии примут закон, ограждающий детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

18 октября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Депутаты рассмотрят новый законопроект членами комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий, сообщает «Ъ-Уфа».
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Дети

Депутаты регионального Госсобрания рассмотрят законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Закон в настоящее время обязывает органы государственной власти принимать меры по защите ребенка от информации, которая не только пропагандирует, но и демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также содержит информацию, пропагандирующую педофилию и способную вызвать у детей желание сменить пол.

Решение о направлении инициативы на рассмотрение в целом было принято членами комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий республиканского парламента.

Отмечается, что изменения предложено внести для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Законопроект был принят в первом чтении предыдущим созывом Курултая в июне.

#Общество#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#ЛГБТ
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